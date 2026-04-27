Салах травмировался и больше не сыграет за «Ливерпуль»

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан рассказал о травме вингера национальной команды Мохамеда Салаха.
«У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуются четыре недели на восстановление», – сказал Хассан.
По его словам, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль», который он покинет летом, но должен восстановиться к чемпионату мира-2026.
- Египтянин пропустит встречи «красных» с «Манчестер Юнайтед» (в гостях), «Челси» (дома), «Астон Виллой» (в гостях) и «Брентфордом» (дома).
- Салах наверняка пропустит товарищеский матч со сборной России, запланированный на 29 мая в Каире.
- В этом сезоне 33-летний форвард провел за клуб 39 матчей, забил 12 голов, сделал 9 ассистов.
Источник: Reuters