Салах травмировался и больше не сыграет за «Ливерпуль»

Директор сборной Египта Ибрагим Хассан рассказал о травме вингера национальной команды Мохамеда Салаха.

«У него разрыв мышцы задней поверхности бедра, ему потребуются четыре недели на восстановление», – сказал Хассан.

По его словам, Салах больше не сыграет за «Ливерпуль», который он покинет летом, но должен восстановиться к чемпионату мира-2026.