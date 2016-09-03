Конате: «Я счастлив, что перешел в «Урал»

Ивуарийский нападающий Мохаммед Конате прокомментировал свой переход в «Урал», который состоялся в последний день трансферного окна.

«Очень счастлив оказаться в такой команде как «Урал». Буду стараться работать на сто процентов, чтобы помочь своей новой команде. Хочу забивать как можно больше мячей. Буду пытаться сделать это! Свою карьеру я начинал в Кот-Д'Ивуаре, где играл в высшем дивизионе за «Денгеле».

А затем незадолго до перехода в «Урал» я переехал в одну из команд Молдовы – «Саксан», где пробыл не так много времени, тренировался и играл в товарищеских встречах. Сейчас я чувствую в себе силы, хочу развиваться как игрок и помогать «Уралу». С Жан-Жаком Бугуи раньше не был знаком, вот познакомился с ним уже здесь, в Екатеринбурге. Родные в Россию отпустили легко, да и я сам хочу задержаться здесь подольше», – заявил Конате.