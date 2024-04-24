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    Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»

    «Локомотив» подготовил шорт-лист нападающих, из которых будет выбран форвард для перехода в команду в летнее трансферное окно. В него вошли Мохамед Конате («Ахмат»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вячеслав Грулев («Динамо»), Егор Голенков («Ростов»), Дмитрий Воробьeв («Оренбург»), Джонатан Окоронкво («Арсенал») и Иван Тимошенко («Родина»).

    «В «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идeт изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», – сказал источник «Чемпионата».

    • Действующий контракт Артeма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года.
    • В нынешнем сезоне 35-летний форвард провел 25 матчей, забил 4 гола, отдал 3 передачи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.04.2024 13:10
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    Комментарии (9)
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    Пригожин Женя
    1713953512
    да да *** им а не Даку!
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    zigbert
    1713956439
    Внушительный список. Но Даку, Голенков и Воробьев игроки основного состава. Даку особенно сейчас хорошо выглядит. Вряд ли Локомотиву легко дадутся такие приобретения. А Дзюбе пожалуй пора завязывать с футболом. Его голова давно занята другими мыслями, если таковые у него еще присутствуют.
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    Красногорск_Фан
    1713957073
    Они теребонькают втихаря надеюсь ))) для тех мест которые занимают команды этих игроков - отличные форварды. Но для первого - второго места, кубка - нет. Все же привык что Локо борется за первые места ((
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1713959916
    Конате им нужно впихнуть за дорого,за одно и Селюк наварится)))
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    Axe111
    1713966078
    Топчик
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    odoon
    1714003226
    А что это за позиция такая у Дзюбы, на которую замена нужна? Лимитный баночник-лентяй?
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