Появился список кандидатов на замену Дзюбе в «Локомотиве»

«Локомотив» подготовил шорт-лист нападающих, из которых будет выбран форвард для перехода в команду в летнее трансферное окно. В него вошли Мохамед Конате («Ахмат»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Мирлинд Даку («Рубин»), Вячеслав Грулев («Динамо»), Егор Голенков («Ростов»), Дмитрий Воробьeв («Оренбург»), Джонатан Окоронкво («Арсенал») и Иван Тимошенко («Родина»).

«В «Локомотиве» окончательно разочаровались в Дзюбе после его последних выходов на замену, поэтому решили искать форварда. Помимо вариантов на российском рынке, идeт изучение вариантов в Европе. Не исключено, что будет приобретено два игрока: из России и из Европы», – сказал источник «Чемпионата».