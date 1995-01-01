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    Дмитрий Воробьев

    Вратарь
    Имя Дмитрий
    Отчество Александрович
    Фамилия Воробьев
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 27 августа 1977 (45 лет)
    Рост 187
    Вес 82
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