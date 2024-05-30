«Краснодар» предложил «Оренбургу» обмен игроками с доплатой

«Краснодар» сохраняет интерес к нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву.
Клубы уже начали переговоры о трансфере 26-летнего футболиста.
«Краснодар» в целом готов активировать опцию выкупа в 2 миллиона евро, но сейчас хочет снизить стоимость за счeт включения в сделку Эктова.
При этом ожидается, что скоро в переговоры вступят «Динамо» и «Локомотив», – сообщил источник.
- Воробьев – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне форвард забил 8 голов в 31 матче.
- 28-летний Эктов уже выступал за «Оренбург» с 2020 по 2023 год.
Источник: «Чемпионат»