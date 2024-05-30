«Краснодар» предложил «Оренбургу» обмен игроками с доплатой

«Краснодар» сохраняет интерес к нападающему «Оренбурга» Дмитрию Воробьеву.

Клубы уже начали переговоры о трансфере 26-летнего футболиста.

«Краснодар» в целом готов активировать опцию выкупа в 2 миллиона евро, но сейчас хочет снизить стоимость за счeт включения в сделку Эктова.

При этом ожидается, что скоро в переговоры вступят «Динамо» и «Локомотив», – сообщил источник.