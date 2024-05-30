«Локомотив» включился в борьбу за Воробьева с «Краснодаром»

«Локомотив» предлагает 2,5 миллиона евро «Оренбургу» за переход 26-летнего нападающего Дмитрия Воробьева, сообщает журналист Иван Карпов. Эта сумма даже выше, чем указанные в контракте игрока 2 миллиона евро отступных.

«Оренбург» не смущает, что «Локомотив» способен платить лишь в рассрочку. Этот вариант, по данным источника, уже согласован, осталось решить незначительные детали.

На игрока также претендует «Краснодар», который не желает активировать опцию выкупа, а предлагает заплатить 1,5 миллона евро и отдать 28-летнего защитника Александра Эктова, которого приобрели у «Оренбурга» год назад за 70 миллионов рублей.

Этот вариант не устраивает южноуральцев, потому что «Краснодар» платит Эктову 3,5 миллиона рублей в месяц, а в «Оренбурге» никто не получает таких денег (максимум было 1,5 миллиона рублей у Капленко, ушедшего в «Балтику»).