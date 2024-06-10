Воробьев объяснил, почему выбрал «Локомотив», а не «Краснодар»

Новичок «Локомотива» Дмитрий Воробьев прокомментировал свой трансфер из «Оренбурга» в московский клуб.

– Рады приветствовать в нашем клубе. За тебя была настоящая битва. Кто тот человек, который тебя перетянул в «Локомотив»?

– Это больше мой собственный выбор. Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошел. Да, был интерес со стороны «Краснодара».

«Локомотив» – большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе.

– Как тебе удалось убедить руководство «Краснодара» не переманить обратно?

– Когда всe было в завершающей стадии и оставались нюансы, мне позвонили из «Локомотива», я поговорил с семьeй. Решил попробовать переехать в Москву.

– Семья сразу поддержала твое решение?

– Да. Я советовался с супругой. Она сказала, мол, куда ты поедешь, туда и мы за тобой.