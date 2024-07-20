Воробьев поделился эмоциями от дебюта за «Локо» – он забил гол и сделал ассист в матче с «Акроном»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился впечатлениями после матча с «Акроном» (3:2).

Форвард забил гол и сделал результативную передачу в дебютной игре за московскую команду.

– Мечтали о таком дебюте за «Локомотив»? Вас признали лучшим игроком.

– Безусловно, я счастлив, что получился такой дебют. Это первый матч сезона, много эмоций отдали, главное, что победили. Будем разбирать ошибки, почему пропустили два гола. Постараемся их исправить, главное – играть на ноль, а в атаке что‑то придумаем.

– «Акрон» – новичок лиги, но «Локомотив» столкнулся с трудностями.

– Да, «Акрону» надо отдать должное – неплохо выглядели для дебюта. Опять же, первая игра, много эмоций отдали, опасные атаки проводили. Но для нас самое главное – конечный результат, сегодня он на нашей стороне.