Галактионов оценил дебют Воробьева за «Локомотив»

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре форварда Дмитрия Воробьева в поединке 1-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).

«Мы для того и приглашали Воробьeва. У него есть набор качеств, который необходим нападающему. Хотим, чтобы он играл стабильно, чтобы уровень своих качеств и игры он держал и с более статусными командами. Поэтому будем очень рады, если он продолжит в том же духе», – сказал Галактионов.