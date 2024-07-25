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Галактионов оценил дебют Воробьева за «Локомотив»

25 июля 2024, 01:12
1

Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре форварда Дмитрия Воробьева в поединке 1-го тура РПЛ против «Акрона» (3:2).

«Мы для того и приглашали Воробьeва. У него есть набор качеств, который необходим нападающему. Хотим, чтобы он играл стабильно, чтобы уровень своих качеств и игры он держал и с более статусными командами. Поэтому будем очень рады, если он продолжит в том же духе», – сказал Галактионов.

  • Столичный «Локомотив» в межсезонье выкупил 26-летнего центрфорварда Дмитрия Воробьева у «Оренбурга».
  • В первой же игре за новый клуб россиянин вышел в основе. Тренерский штаб «Локомотива» доверил Дмитрию место в составе на игру против «Акрона» (3:2).
  • В поединке против тольяттинцев Воробьеву удалось записать в актив 1+1 по системе «гол плюс пас».
  • В следующем туре коллектив Галактионова встретится с «Динамо» Марцела Лички, которое в минувшем туре уверенно переиграло «Факел» из Воронежа (3:1).

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Источник: «Матч ТВ»
Локомотив Воробьев Дмитрий Галактионов Михаил
Комментарии (1)
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zigbert
1721910368
Думается что это правильный выбор Локомотива.
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