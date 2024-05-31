«Локомотив» рассматривает пять игроков из РПЛ на позицию форварда

«Локомотив» на текущий момент находится в поисках сразу двух нападающих, которые могут пополнить состав уже в ближайшее трансферное окно.

По данным Transfermarkt, в шорт-лист из форвардов с опытом игры в РПЛ попадают Дмитрий Воробьeв («Оренбург»), Вячеслав Грулeв («Динамо» М), Иван Сергеев («Зенит»), Мохамед Конате («Ахмат», покинет клуб летом бесплатно) и Егор Голенков («Ростов»).

Пока руководство москвичей ещe не определилось с итоговым выбором и ни один из вариантов окончательно не согласован.

«Локомотив» планирует подписать одного игрока с опытом выступления в РПЛ и одного зарубежного нападающего, позволяющего соответствовать текущим финансовыми условиями клуба.