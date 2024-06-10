Новичок «Локомотива» рассказал, как едва не стал таксистом

Новый форвард «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился воспоминаниями о самом сложном этапе в профессиональной карьере.

– Когда я прилетел из Чехии [в 2019 году], опять без команды, без денег. Хотел устроиться работать в такси. Позвонил отцу, сказал, мол, пап, я пойду работать в такси, пока я без команды. На это я услышал такое, что не каждому пожелаешь.

Отец отругал. На тот момент я уже сам не особо верил, что у меня что-то получится. Единственные, кто в меня верили до конца – отец и мама.

Просмотры, билеты – все оплачивали. Они хотели. В какой-то момент я сам поверил, что все получится. И сейчас я – игрок «Локомотива».

– В какой момент ты осознал, что все получится?

– Когда я обзавелся семьей. Ответственность стала другая. И я сам чувствую, как я окрыленный пошел наверх. Подумал, что мой взлет начался – благодаря семье, ее поддержке. Они – моя мотивация.