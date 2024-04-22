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    • Воробьев из «Оренбурга» назвал единственный компонент, который не получился у команды в матче с «Зенитом»

    Воробьев из «Оренбурга» назвал единственный компонент, который не получился у команды в матче с «Зенитом»

    Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказался после матча 25-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).

    – Можно сказать, что у «Оренбурга» в матче с «Зенитом» получилось все, кроме реализации?

    – Да, согласен. Начали, правда, скованно, робко. Потом почувствовали поле и в конце первого тайма, а потом и во втором владели инициативой. Создавали моменты, игра для нас получилась хорошей. Просто надо было «выжимать» из атак больше, забивать голы. Удача была не на нашей стороне.

    – Вашей команде, где много латиноамериканцев, проще играть против бразильцев «Зенита»?

    – Справлялись, контролировали события на поле. По сути, у «Зенита» не было стопроцентных моментов. Какие-то подходы, не более того. Мы, наоборот, выбегали, в контратаку, владели мячом, создавали угрозы.

    • «Оренбург» на 2 очка опережает зону переходных матчей.
    • Впереди у команды домашний матч с «Динамо» (24 апреля).
    • У Воробьева в сезоне РПЛ 18 матчей, 6 голов, ассист.

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    Источник: «РБ Спорт»

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