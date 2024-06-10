«Локомотив» объявил о трансфере нападающего «Оренбурга»

«Локомотив» и «Оренбург» договорились о трансфере центрального нападающего Дмитрия Воробьeва. Длительность действия договора красно-зеленых с 26-летним форвардом составит 3 года.

«В текущее трансферное окно футболистом интересовались многие российские клубы, но именно «Локомотиву» удалось выиграть у них конкуренцию», – отмечается в сообщении клуба.