Воробьев из «Оренбурга»: «Футбольный бог наказал нас в матче с «Ростовом»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев оценил итог матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).

Оренбуржцы забили 1-ми.

– Что случилось на последних минутах?

– Неправильно сыграли в обороне, дали принять мяч нападающему – он забил. Чуть‑чуть не хватило концентрации.

– Перестроение во втором тайме на три центральных защитника повлияло?

– Нет, мы сдерживали атаки, все было нормально. Нас футбольный бог наказал в конце, где‑то мы недоработали.

– У вас были полумоменты перед первым голом «Ростова».

– Да, в таких сложных играх нужно выжимать максимум из эпизодов. Будем работать дальше.