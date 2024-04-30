Воробьев из «Оренбурга»: «Футбольный бог наказал нас в матче с «Ростовом»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев оценил итог матча 26-го тура РПЛ против «Ростова» (1:2).
- Оренбуржцы забили 1-ми.
– Что случилось на последних минутах?
– Неправильно сыграли в обороне, дали принять мяч нападающему – он забил. Чуть‑чуть не хватило концентрации.
– Перестроение во втором тайме на три центральных защитника повлияло?
– Нет, мы сдерживали атаки, все было нормально. Нас футбольный бог наказал в конце, где‑то мы недоработали.
– У вас были полумоменты перед первым голом «Ростова».
– Да, в таких сложных играх нужно выжимать максимум из эпизодов. Будем работать дальше.
- «Оренбург» идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Впереди у команды матч с «Крыльями Советов» (4 мая).
Источник: «Матч ТВ»