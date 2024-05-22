В «Ахмате» подтвердили уход второго бомбардира в истории клуба

Нападающий Мохамед Конате покинет «Ахмат» по окончании сезона-2023/24.
Это подтвердили в грозненском клубе. 26-летний футболист отказался продлевать контракт и уйдет на правах свободного агента.
«Конате не останется в «Ахмате». Он хочет попробовать свои силы в Европе.
Не очень приятно расставаться с таким нападающим, мы бы хотели его сохранить. Но, к сожалению, это футбол», – сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.
- Конате в клубе из Грозного с 2021 года.
- За 3 сезона он забил 34 гола во всех турнирах – это 2-й результат в истории «Ахмата».
- Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лестера», «Лиона» и «Бреста».