В «Ахмате» подтвердили уход второго бомбардира в истории клуба

Нападающий Мохамед Конате покинет «Ахмат» по окончании сезона-2023/24.

Это подтвердили в грозненском клубе. 26-летний футболист отказался продлевать контракт и уйдет на правах свободного агента.

«Конате не останется в «Ахмате». Он хочет попробовать свои силы в Европе.

Не очень приятно расставаться с таким нападающим, мы бы хотели его сохранить. Но, к сожалению, это футбол», – сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.