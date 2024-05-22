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    • В «Ахмате» подтвердили уход второго бомбардира в истории клуба

    В «Ахмате» подтвердили уход второго бомбардира в истории клуба

    Нападающий Мохамед Конате покинет «Ахмат» по окончании сезона-2023/24.

    Это подтвердили в грозненском клубе. 26-летний футболист отказался продлевать контракт и уйдет на правах свободного агента.

    «Конате не останется в «Ахмате». Он хочет попробовать свои силы в Европе.

    Не очень приятно расставаться с таким нападающим, мы бы хотели его сохранить. Но, к сожалению, это футбол», – сказал спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев.

    • Конате в клубе из Грозного с 2021 года.
    • За 3 сезона он забил 34 гола во всех турнирах – это 2-й результат в истории «Ахмата».
    • Сообщалось об интересе к форварду со стороны «Лестера», «Лиона» и «Бреста».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    ...уефан
    1716395275
    ...был полезен Ахмату...
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