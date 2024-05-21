Клубы из Англии и Франции претендуют на форварда «Ахмата»

«Лестер» работает над подписанием нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате. По данным Football Insider, игрок предоставил возможность заниматься вопросами своего трудоустройства агенту Вилли Маккей. «Лестер» в этом сезоне вернулся из Чемпионшипа в АПЛ.
Сообщается, что на футболиста также претендуют «Лион», который сыграет в Лиге Европы, и «Брест», попавший в групповой этап Лиги чемпионов.
- 26-летний Конате должен покинуть «Ахмат» в качестве свободного агента этим летом.
- В этом сезоне он провел за команду 34 матча, забил 11 голов, отдал 1 передачу.