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    Клубы из Англии и Франции претендуют на форварда «Ахмата»

    «Лестер» работает над подписанием нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате. По данным Football Insider, игрок предоставил возможность заниматься вопросами своего трудоустройства агенту Вилли Маккей. «Лестер» в этом сезоне вернулся из Чемпионшипа в АПЛ.

    Сообщается, что на футболиста также претендуют «Лион», который сыграет в Лиге Европы, и «Брест», попавший в групповой этап Лиги чемпионов.

    • 26-летний Конате должен покинуть «Ахмат» в качестве свободного агента этим летом.
    • В этом сезоне он провел за команду 34 матча, забил 11 голов, отдал 1 передачу.

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    Источник: Football Insider

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    Комментарии (2)
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    acor94
    1716273163
    Емае, ещё и бесплатно. А как зарабатывать то? Или опять Аллах даст?
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    Skull_Boy
    1716276120
    Если мозги есть ты перейдет в Лион
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