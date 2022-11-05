Конате: «Мы доказали, что «Ахмат» – не маленькая команда»

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).

«Конечно, ожидания болельщиков были не очень позитивными и обещающими. Говорили, что качество игроков в «Зените» намного выше, но тем не менее мы доказали, что «Ахмат» – не маленькая команда, у нас также качественные игроки. Мы заявили о себе.

В моменте с Дмитрием Чистяковым я ощутил, что он находится вдали от мяча. В голове возникла мысль, что нужно закончить эпизод, додавить, так и получилось. В игре против «Зенита» необходимо постоянно оказывать давление, прессинговать. Это то, что мы сделали, использовали свои шансы», – сказал Конате.

Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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