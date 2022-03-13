Гогличидзе, Магомадов, Гаджимурадов – в старте «Урала» на матч с «Ахматом»; Семенов, Уткин, Конате сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 21-го тура РПЛ между «Уралом» и «Ахматом».

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Кульмичeв, Магомадов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Гаджимурадов.

Запасные: Ландаков, Емельянов, Динга, Колесниченко, Шмыков, Шатов, Евсеев, Подберeзкин, Железнов, Юшин, Агеев.

«Ахмат»: Гудиев, Семeнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Коновалов, Уткин, Бериша, Швец, Харин, Конате.

Запасные: Шелия, Пуцко, Ибишев, Кадыров, Карапузов, Садулаев, Иналкаев, Кадыров, Умаев, Альсултанов.

Матч начнется в 12:00 по Москве.

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