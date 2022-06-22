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  • Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака»

Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака»

22 июня 2022, 01:18
23

Капитан «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал «Зенит» за презентацию полузащитника Зелимхана Бакаева с помощью ролика, в котором он и другие воспитанники «Спартака» в клубной форме поют «Зенит – моя судьба!»

«Ему, наверное, немного тяжело в этом плане. Не думаю, что это видео было как-то с ним согласовано. Непонятно, почему презентация такого хорошего футболиста происходит именно вот так.

Но опять же, это не моe дело, я не осуждаю пиар-группу «Зенита». Если это было сделано без его ведома, я считаю, что это какая-то подстава.

Провокация? Не знаю. Кого провоцировать? Меня или «Спартак», что они забрали нашего игрока, одного из лидеров? Это жизнь, так бывает», – сказал Джикия.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.
  • Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». 7 лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий Бакаев Зелимхан
Комментарии (23)
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GoldPlayFIFARus9
1655863278
Во всём союзе знаменит, ленинградский наш Зенит! Я знаю, что давно даже в Москве болеют за Зенит. И только сектанты тешат себя в обратном)
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Play
1655869032
У бомжей нет своих воспитанников, у них есть только деньги (как бы не парадоксально это звучало). Это паразит на теле российского футбола. Купить, поиграться и выбросить (в Сочи). Такие футболисты как Юсупов, Новосельцев, Полоз, Цаллагов, Набиуллин, Терентьев, Ерохин... список можно продолжать, были будущим российского футбола. Но тактика Зенита "ни себе, ни людям", нужно купить, лишь бы у других не было, а то что делать с игроками, развивать, это уже важно.
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Добрый Бобер
1655869618
На канале Навального вышло видео про Миллера. Там вся суть главного спонсора "Зенита" разложена по полочкам.
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Давид59
1655870608
Забрали? Это как? Человеку не продлили контракт. Джикия! Ауу!
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ВАСЯ КАСКИН
1655875207
А ТО ЧТО КЛУБ СО СВОИМ ВОСПИТАННИКОМ ТАК ПОСТУПИЛ ЭТО НОРМ? ЖИКИЯ?
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Fusballer
1655876865
Провокационный ролик. Ничего неожиданного) Бомжи настолько неуверенны в себе даже после четырёх чемпионств подряд, что проводят махинации с назначением удобного для себя места проведения суперкубка, снимают сомнительные ролики. Не смог договориться Бакаев с клубом по ЗП, ушёл - ладно. Но проявить уважение к клубу, который воспитал и дал дорогу в большой футбол тоже надо иметь. Я не против, если игроки переходят из клуба в клуб, даже в стан принципиального соперника. Но и совесть иметь надо. Так что я понимаю, о чем Джикия.
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ilichkadr
1655877708
Гриня, а тебе какое дело до презентации Зелимхана? Выперли своего воспитанника, а теперь решили поумничать. Умерла, так умерла..... P.S. Ждемс от тебя презентации трескания шашлыка в майке Зенита.
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житель СПб
1655879231
Вот почитал здесь всю эту спартаковскую истерию - и комментировать и вступать в беседы с дубинами не хочется... Но уж во всяком случае Зенит не виноват, что юные воспитанники Спартака ТАК шутят... Предположить обратное - чтобы так шутили юные воспитанники Зенита - не могу. Ищите причины в себе.
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Ганнибал Лектор
1655879869
Удачи Бакаеву в Зените!
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NewLife
1655886474
У немытых одна судьба - ангажированный рфс и газпромовский админресурс. Это злокачественная опухоль на теле российского футбола.
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