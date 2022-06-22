Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия раскритиковал «Зенит» за презентацию полузащитника Зелимхана Бакаева с помощью ролика, в котором он и другие воспитанники «Спартака» в клубной форме поют «Зенит – моя судьба!»

«Ему, наверное, немного тяжело в этом плане. Не думаю, что это видео было как-то с ним согласовано. Непонятно, почему презентация такого хорошего футболиста происходит именно вот так.

Но опять же, это не моe дело, я не осуждаю пиар-группу «Зенита». Если это было сделано без его ведома, я считаю, что это какая-то подстава.

Провокация? Не знаю. Кого провоцировать? Меня или «Спартак», что они забрали нашего игрока, одного из лидеров? Это жизнь, так бывает», – сказал Джикия.

Бакаев – воспитанник «Спартака».

Он перешел в «Зенит» бесплатно, так как срок его контракта истек.

Зелимхан – первый с 2015 года игрок, перешедший из «Спартака» в «Зенит». 7 лет назад этот путь проделал Артем Дзюба.

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