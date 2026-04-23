Бакаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча»

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о назначении 11-метрового в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).
«Это просто такой большой матч, такой же, как с «Динамо» или ЦСКА. У меня никакой принципиальности не было.
Пенальти в ворота «Зенита»? Мне показалось, что был. Я видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча. Пять судей, наверное, тоже видели.
Не хочу я решение судей обсуждать, честно, потому что вы сами все видите, что происходит в этом сезоне», – сказал Бакаев.
- На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника петербуржцев Игоря Дивеева в своей штрафной.
- Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил голкипер питерцев Денис Адамов.
- Бакаев играл за «Зенит» в 2022–2023 годах.
