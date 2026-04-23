  • Новости

Бакаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча»

Сегодня, 10:38
13

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о назначении 11-метрового в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Это просто такой большой матч, такой же, как с «Динамо» или ЦСКА. У меня никакой принципиальности не было.

Пенальти в ворота «Зенита»? Мне показалось, что был. Я видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча. Пять судей, наверное, тоже видели.

Не хочу я решение судей обсуждать, честно, потому что вы сами все видите, что происходит в этом сезоне», – сказал Бакаев.

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника петербуржцев Игоря Дивеева в своей штрафной.
  • Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил голкипер питерцев Денис Адамов.
  • Бакаев играл за «Зенит» в 2022–2023 годах.

Семак – о предупреждении Вендела: «Он еле руки выставлял, не считаю, что это карточка» 1
Пьяный фанат «Локомотива» пытался спровоцировать персонал «Зенита»
Семак назвал причину потасовки в игре «Локомотив» – «Зенит» 3
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Бакаев Зелимхан Дивеев Игорь Сухой Алексей
Комментарии (13)
СильныйМозг
1776930370
Как таких людей вообще выпускают на поле. Ему же КАЖЕТСЯ. Он слышит и видит, то чего нет. Ему место в психушке. И сам в этом расписался.
Ответить
DMитрий
1776932519
Принципиальности у него нету!? Всё видел и слышал он! В голове шумы и глюки надо убирать, а это спецориентированные учреждения уже делают, а не футбольный клуб. В своё время мог Баррик эту проблему убрать хорошим подкатом, но отошёл парень от таких методов лечения, хотя некоторые заслуживают. Очко рвал на поле как в последний раз! Да в жизни не сыграл таких 2 подряд матча! Обиженка, меняй фамилию на Какаев или Гавноедов.
Ответить
vvv123
1776933204
Наши судьи видят то, за что заплачено!
Ответить
Давид59
1776933229
Он слышал, что Дивеев коснулся мяча!!! Это как? Шорох волосинок руки Дивеева, которые касались мяча? Мне понравился этот термин про волосинки, который ввёл вчера Александр Мостовой в своём посте.
Ответить
crf57
1776933415
БАКАЕВ - врун жалкий!
Ответить
Интерес
1776934440
Судьи на поле как раз не видели.
Ответить
SLADE2019
1776934973
Как заскрежетали болелы вшивых! Уймитесь уже. Не надо быть анатомом, чтобы знать, что пальцы находятся на руке или ноге. Вчерашние пальчики ручные. И не надо лялякать. Вратарь вшиварей молодец, ничего не скажешь. Равно, как и Комличенко не молодец.
Ответить
Romeo 123
1776944785
Есть гениальные футболисты а бакаев гениальный слушатель
Ответить
andrei-sarap-yandex
1776945232
СУДЬИ НА ЗАРПЛАТЕ у КРАСНОДАРА с прошлого года
Ответить
За что бан ?
1776946318
Мне показалось, что был.(с) Креститься надо , когда кажется .
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Акрон» упустил победу над махачкалинским «Динамо»
19:25
4
ВидеоТимощук двумя словами охарактеризовал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
19:17
1
В «Барселоне» побили рекорд Месси по числу титулов
19:07
1
ФотоКуртуа сходил на теннисный матч первой ракетки мира из Беларуси
18:52
1
Орлов – о Соболеве: «Может, стоило оставить Кассьерру?»
18:12
6
«Челси» рассматривает трех тренеров на замену Росеньору
18:00
2
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
17:33
9
В Госдуме удивлены предложением заменить Иран на Италию на ЧМ-2026: «Это банкет, что ли?»
16:56
7
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
7
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Динамо» Махачкала: голы и лучшие моменты (Видео)
19:25
Орлов сказал, в чем Воробьев лучше Соболева
19:22
2
ВидеоТренер «Рубина» Артига объяснил, зачем поцеловал руку автору единственного гола в ворота «Динамо»
19:00
1
ВидеоКарпукас прокомментировал пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
18:37
2
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 23 апреля 2026
18:36
6
РПЛ выступила против ужесточения лимита на легионеров
17:52
10
ВидеоЖуравель высказался о спорном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
17:41
3
В «Локомотиве» одним словом оценили судейство в матче с «Зенитом»
17:16
2
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Он существует сам по себе»
16:50
6
Вердикт судейского департамента РФС по неназначенному пенальти в матче «Краснодар» – «Балтика»
16:15
8
Агент Тюкавина ждет увольнение Гусева из «Динамо»
15:49
1
Глушенков тремя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
15:41
13
Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»
15:20
10
Кушанашвили жестко прошелся по Челестини: «Нужно увольнять и продезинфицировать все места, где они сидели»
15:00
9
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
14:41
36
Воробьев прояснил ситуацию со своим будущим в «Локомотиве»
14:18
Дочь Семака получила нейтральный статус
14:05
16
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
14:03
За «Спартак» играют 3 футболиста, получившие золотые медали в школе
13:57
10
Адамов сказал, выступают ли судьи против «Зенита»
13:49
9
Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды
13:42
2
Названа позиция, которую ЦСКА собрался усилить летом
13:30
8
Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ
13:21
2
Дивеев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Я не почувствовал касание, вот в чем прикол»
13:12
4
«Балтика» может купить игрока за 200 миллионов
12:59
1
Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам
12:46
5
Орлов – о пенальти в ворота «Зенита»: «Мяч скользнул по руке, но игры рукой не было!»
12:34
22
Клуб РПЛ может возглавить тренер из Беларуси
12:16
1
Все новости
