Бакаев – о пенальти в ворота «Зенита»: «Видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча»

Вингер «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о назначении 11-метрового в домашнем матче 26-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Это просто такой большой матч, такой же, как с «Динамо» или ЦСКА. У меня никакой принципиальности не было.

Пенальти в ворота «Зенита»? Мне показалось, что был. Я видел и слышал, что Дивеев коснулся мяча. Пять судей, наверное, тоже видели.

Не хочу я решение судей обсуждать, честно, потому что вы сами все видите, что происходит в этом сезоне», – сказал Бакаев.