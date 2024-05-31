«Ахмат» объявил об уходе лучшего бомбардира

Нападающий Мохамед Конате покинул «Ахмат». Истек контракт.

«Ахмат» – это клуб, который дал мне шанс себя проявить. Я здесь прогрессировал, это было прекрасное время. Тяжело расставаться, но это жизнь. Спасибо руководству, тренерам, моим партнерам, всему штабу.

«Ахмат» всегда будет в моем сердце! Буду болеть и переживать за команду», – прокомментировал буркиниец.