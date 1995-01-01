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    Глушенков, Конате, Себай выйдут с первых минут у «Химок» на матч с «Уралом»; Рыков, Бикфалви, Погребняк – в основе гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Химками» и «Уралом».

    «Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов, Конате, Себаи, Глушенков.

    Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Мирзов, Корян, Казанцев, Алиев.

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Погребняк.

    Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичeв, Евсеев, Подберeзкин, Йовичич, Магомадов, Ибрахимай.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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