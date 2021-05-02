Глушенков, Конате, Себай выйдут с первых минут у «Химок» на матч с «Уралом»; Рыков, Бикфалви, Погребняк – в основе гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ между «Химками» и «Уралом».

«Химки»: Лантратов, Идову, Данилкин, Филин, Дагерстол, Могилевец, Трошечкин, Боженов, Конате, Себай, Глушенков.

Запасные: Хомич, Генералов, Гапон, Логашов, Тихонов, Кухарчук, Мирзов, Корян, Казанцев, Алиев.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Кулаков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичeв, Евсеев, Подберeзкин, Йовичич, Магомадов, Ибрахимай.

Матч начнется в 14:00 по Москве.