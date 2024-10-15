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Владимир Рыков
Владимир Рыков
Завершил карьеру
13 ноября 1987 (38)
#44 | Защитник
191 см | 83 кг
Россия
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Фото
Россиянин ушел с поста главного тренера клуба, идущего 2-м в чемпионате Беларуси
15 сентября
В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»
2024.10.15 19:50
10
Рыков получил должность в «Пари НН»
2024.07.04 11:40
Видео
Экс-защитник «Динамо» – о голе «Спартаку»: «Это мой лучший момент в карьере»
2023.11.23 20:23
Рыков: «Не пошел бы в «Спартак» даже за 10 миллионов»
2023.07.10 15:40
12
«Сможет заиграть в Европе»: Рыков выделил лучшего футболиста «Динамо»
2023.07.09 21:34
Экс-игрок «Динамо» и «Урала» Рыков закончил карьеру в 35 лет
2023.06.22 12:41
4
Рыков обратился в полицию. У него оторвали автомобильное зеркало
2022.10.15 19:59
Газинский отреагировал на слухи, что игроки «Урала» были рады отставке Шалимова
2022.09.15 08:16
Рыков: «Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала»
2022.09.12 22:10
4
Фото
34-летний Рыков подписал контракт с «Родиной» из ФНЛ-2
2022.02.01 21:56
2
Рыков – о Шалимове: «70% ребят, которые работали с ним, отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме»
2022.01.31 11:44
7
«Урал» расторг контракт с Рыковым
2022.01.14 13:16
1
«Урал» расторгнет контракт с 34-летним Рыковым. Панюков уйдет в аренду («РБ-Спорт»)
2022.01.14 09:46
«Урал» продлил контракты с Рыковым, Кулаковым и Годзюром
2021.05.20 13:18
Глушенков, Конате, Себай выйдут с первых минут у «Химок» на матч с «Уралом»; Рыков, Бикфалви, Погребняк – в основе гостей
2021.05.02 13:13
Паршивлюк, Варела, Захарян – в старте «Динамо»; Рыков, Калинин, Погребняк сыграют у «Урала»
2021.04.11 16:11
Рыков, Бикфалви, Погребняк выйдут с первых минут у «Урала»; Григалава, Рассказов, Ломовицкий – в основе «Арсенала»
2021.04.04 13:03
Рыков, Ибрахимай, Погребняк сыграют за «Урал» против «Уфы»; Урунов, Жамалетдинов, Андрич выйдут у гостей
2021.03.07 13:08
Агкацев, Кайо, Ари – в основе «Краснодара» на игру с «Уралом»; Рыков, Ибрахимай, Погребняк выйдут у гостей
2021.02.28 17:57
Лунев, Чистяков, Дзюба – в составе «Зенита» на матч с «Уралом»; Помазун, Рыков, Погребняк сыграют у гостей
2020.12.05 17:54
7
Помазун, Рыков, Погребняк – в основе «Урала» на игру с «Сочи»; Новосельцев, Нобоа, Заболотный выйдут у гостей
2020.11.29 11:15
Рассказов, Ломовицкий, Джорджевич – в основе «Арсенала» на матч с «Уралом»; Помазун, Рыков, Страндберг сыграют у гостей
2020.10.18 12:47
Рыков: «К «Зениту» судьи применяют одни стандарты, а к «Уралу» – другие»
2020.09.27 13:59
25
Рыков: «В «Урале» есть все, чтобы получать удовольствие. Приятно удивлен, что вне Москвы есть такие клубы»
2020.09.27 11:20
3
Осипенко, Еременко, Ионов – в основе «Ростова»; Рыков, Подберезкин, Бикфалви выйдут с первых минут у «Урала»
2020.08.26 19:40
Помазун, Рыков, Подберезкин – в старте «Урала» на матч с «Локомотивом»; Мурило, Рыбчинский, Смолов сыграют у гостей
2020.08.19 14:54
2
Фото
«Урал» объявил о подписании Рыкова
2020.08.14 16:21
2
«Урал» хочет подписать экс-защитника «Динамо» Рыкова
2020.08.14 00:32
3
«Химки» ведут переговоры с Кверквелией и Рыковым
2020.08.11 18:45
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