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    Экс-игрок «Динамо» и «Урала» Рыков закончил карьеру в 35 лет

    Защитник Владимир Рыков объявил о завершении профессиональной карьеры.

    «Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный!

    Хочу сказать спасибо тренерам – каждый из вас вложил в меня свою частичку! Всем партнeрам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни!

    Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвeл! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных. Я вас очень люблю!

    Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо». Цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью, мои друзья!» – написал Рыков в соцсетях.

    • Футболисту в ноябре исполнится 36 лет.
    • Его последним клубом была «Родина».
    • Рыков наиболее известен по выступлениям за «Динамо», «Урал», «Торпедо», «Томь» и «Мордовию».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1464

      GreyDM 51 минуту назад

      максименко тебя не забудет)))

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      Рейтинг: +5678

      neim > GreyDM 9 минут назад

      C языка снял.
      Только я хотел сказать, ,то Максименко перекрестился ))).

      0
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      Рейтинг: +128

      яцык 2 часа назад

      Удачи брат

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