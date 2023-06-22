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Экс-игрок «Динамо» и «Урала» Рыков закончил карьеру в 35 лет

22 июня 2023, 12:41
4

Защитник Владимир Рыков объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный!

Хочу сказать спасибо тренерам – каждый из вас вложил в меня свою частичку! Всем партнeрам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни!

Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвeл! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных. Я вас очень люблю!

Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо». Цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью, мои друзья!» – написал Рыков в соцсетях.

  • Футболисту в ноябре исполнится 36 лет.
  • Его последним клубом была «Родина».
  • Рыков наиболее известен по выступлениям за «Динамо», «Урал», «Торпедо», «Томь» и «Мордовию».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Урал Динамо Рыков Владимир
Комментарии (4)
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яцык
1687428650
Удачи брат
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GreyDM
1687434152
максименко тебя не забудет)))
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balam
1687442432
крепкий парняга,жалко не совсем сложилось.удачи
Ответить
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