Экс-игрок «Динамо» и «Урала» Рыков закончил карьеру в 35 лет

Защитник Владимир Рыков объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Вот и настал тот момент, когда нужно сказать спасибо своей игровой карьере! Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный!

Хочу сказать спасибо тренерам – каждый из вас вложил в меня свою частичку! Всем партнeрам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни!

Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвeл! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных. Я вас очень люблю!

Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо». Цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью, мои друзья!» – написал Рыков в соцсетях.