В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»

Стало известно о конфликтной ситуации внутри «Пари НН».
Поссорились заместитель спортивного директора Владимир Рыков и нападающий Николоз Кутателадзе.
Функционер неоднократно критиковал грузинского футболиста за его игру в составе «Пари НН».
Рыков позволял себе грубые высказывания в адрес форварда. Это привело к перепалке, в ходе которой Кутателадзе послал директора «на три буквы».
- Игрока перевели в дубль.
- В составе «Пари НН» он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 28 матчах.
- Ранее Кутателадзе числился в «ПСЖ», «Спартаке», «Анжи» и других статусных клубах.