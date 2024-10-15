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    • В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»

    В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»

    Стало известно о конфликтной ситуации внутри «Пари НН».

    Поссорились заместитель спортивного директора Владимир Рыков и нападающий Николоз Кутателадзе.

    Функционер неоднократно критиковал грузинского футболиста за его игру в составе «Пари НН».

    Рыков позволял себе грубые высказывания в адрес форварда. Это привело к перепалке, в ходе которой Кутателадзе послал директора «на три буквы».

    • Игрока перевели в дубль.
    • В составе «Пари НН» он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 28 матчах.
    • Ранее Кутателадзе числился в «ПСЖ», «Спартаке», «Анжи» и других статусных клубах.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (3)
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    FCSpartakM
    1729012604
    Рыков -то мегазащитник был. Прям ему вполне обоснованно чморить кого-то
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    Semenycch
    1729013787
    Конфликты в футболе случаются.
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    Cleaner
    1729013969
    Игрок послал директора «на три буквы»? Огласите эти буквы! Есть много интересных трёхбуквенных слов...)))
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