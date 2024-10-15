В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы»

Стало известно о конфликтной ситуации внутри «Пари НН».

Поссорились заместитель спортивного директора Владимир Рыков и нападающий Николоз Кутателадзе.

Функционер неоднократно критиковал грузинского футболиста за его игру в составе «Пари НН».

Рыков позволял себе грубые высказывания в адрес форварда. Это привело к перепалке, в ходе которой Кутателадзе послал директора «на три буквы».