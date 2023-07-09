«Сможет заиграть в Европе»: Рыков выделил лучшего футболиста «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков назвал лучшего игрока команды сейчас.

«Для меня лучший игрок «Динамо» – Костя Тюкавин. Знаю его с малых лет. Чистый нападающий, который любит и умеет забивать голы. Это у него в крови. Он сможет заиграть в Европе, почему нет?

Арсен Захарян? Уже давно говорят о «Челси». Буду рад, если он уедет в Европу. Но пока он находится в «Динамо». Ему нужно здесь работать и помогать команде», – сказал Рыков.