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    • «Сможет заиграть в Европе»: Рыков выделил лучшего футболиста «Динамо»

    «Сможет заиграть в Европе»: Рыков выделил лучшего футболиста «Динамо»

    Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков назвал лучшего игрока команды сейчас.

    «Для меня лучший игрок «Динамо» – Костя Тюкавин. Знаю его с малых лет. Чистый нападающий, который любит и умеет забивать голы. Это у него в крови. Он сможет заиграть в Европе, почему нет?

    Арсен Захарян? Уже давно говорят о «Челси». Буду рад, если он уедет в Европу. Но пока он находится в «Динамо». Ему нужно здесь работать и помогать команде», – сказал Рыков.

    • Болельщики признали Тюкавина лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
    • Летом форвард женился.
    • Сезон РПЛ начнется для «Динамо» 21 июля матчем против «Краснодара».

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    Источник: Sport24

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