«Сможет заиграть в Европе»: Рыков выделил лучшего футболиста «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Рыков назвал лучшего игрока команды сейчас.
«Для меня лучший игрок «Динамо» – Костя Тюкавин. Знаю его с малых лет. Чистый нападающий, который любит и умеет забивать голы. Это у него в крови. Он сможет заиграть в Европе, почему нет?
Арсен Захарян? Уже давно говорят о «Челси». Буду рад, если он уедет в Европу. Но пока он находится в «Динамо». Ему нужно здесь работать и помогать команде», – сказал Рыков.
- Болельщики признали Тюкавина лучшим игроком команды в прошлом сезоне.
- Летом форвард женился.
- Сезон РПЛ начнется для «Динамо» 21 июля матчем против «Краснодара».
Источник: Sport24