Паршивлюк, Варела, Захарян – в старте «Динамо»; Рыков, Калинин, Погребняк сыграют у «Урала»

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом».

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулeв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н'Жи.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичeв, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

Матч начнется в 16:30 по Москве.