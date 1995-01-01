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    Паршивлюк, Варела, Захарян – в старте «Динамо»; Рыков, Калинин, Погребняк сыграют у «Урала»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Динамо» и «Уралом».

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Варела, Фомин, Грулeв, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро.

    Запасные: Лещук, Плиев, Скопинцев, Слепов, Нойштедтер, Каборе, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Тюкавин, Н'Жи.

    «Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Подберeзкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Мишкич, Аугустыняк, Погребняк.

    Запасные: Коновалов, Герасимов, Кузьмичeв, Евсеев, Магомадов, Гаджимурадов, Ибрахимай, Панюков, Максименко.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

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    Источник: РПЛ

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