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    Рыков: «Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала»

    Экс-защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал о реакции екатеринбургской команды на отставку главного тренера Игоря Шалимова.

    «Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала». У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать свое мнение. А он этого боялся.

    Никакой озлобленности на Шалимова у меня 100 процентов нет. Человеку не нравится эта правда. И он хочет как-то оправдаться.

    Все ребята, которые слушают его интервью, понимают, где правда. Шалимов просто самовлюбленный человек. У него всегда было так: проигрывает команда, а выигрывает всегда он», – заявил Рыков.

    • «Урал» расторг контракт с Рыковым в январе этого года.
    • Шалимова клуб уволил в августе.
    • Команда идет на 15-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2022 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23244

      DOCTOR PENALTY 38 минут назад

      За своим весом лучше следи, а не пи*ди. Где ты сейчас, авторитетный?...

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