Рыков: «Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала»

Экс-защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал о реакции екатеринбургской команды на отставку главного тренера Игоря Шалимова.

«Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала». У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать свое мнение. А он этого боялся.

Никакой озлобленности на Шалимова у меня 100 процентов нет. Человеку не нравится эта правда. И он хочет как-то оправдаться.

Все ребята, которые слушают его интервью, понимают, где правда. Шалимов просто самовлюбленный человек. У него всегда было так: проигрывает команда, а выигрывает всегда он», – заявил Рыков.