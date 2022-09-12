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Рыков: «Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала»

12 сентября 2022, 22:10
4

Экс-защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал о реакции екатеринбургской команды на отставку главного тренера Игоря Шалимова.

«Вся команда была рада, что Шалимов ушел из «Урала». У меня авторитета в команде было намного больше. Я мог высказывать свое мнение. А он этого боялся.

Никакой озлобленности на Шалимова у меня 100 процентов нет. Человеку не нравится эта правда. И он хочет как-то оправдаться.

Все ребята, которые слушают его интервью, понимают, где правда. Шалимов просто самовлюбленный человек. У него всегда было так: проигрывает команда, а выигрывает всегда он», – заявил Рыков.

  • «Урал» расторг контракт с Рыковым в январе этого года.
  • Шалимова клуб уволил в августе.
  • Команда идет на 15-м месте в таблице РПЛ после 9 туров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Рыков Владимир Шалимов Игорь
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1663014621
За своим весом лучше следи, а не пи*ди. Где ты сейчас, авторитетный?...
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Ziklop
1663031449
когда Иванов уйдет, тоже все рады будут!
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Томик
1663034120
Мозгов не хватает даже послушать, что Шалимов говорит. В принципе, у Рыкова его мыслительные способности на лице написаны.
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SLADE2019
1663055526
Обычно люди самолюбивые не очень то боятся высказывать свое мнение. Я и раньше писал, что когда Шалимов в прошлом сезоне команду вытащил, то он был хорошим, а сейчас плохой. Игроков при этом ему не предоставили.
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