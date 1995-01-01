Рыков – о Шалимове: «70% ребят, которые работали с ним, отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме»

"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. "(с)
Он уже раз предал,до сих пор трясёт каждого тренера сборной...
Лиха беда начало.
Защитник Владимир Рыков прокомментировал свой уход из «Урала». Одна из причин – конфликт с главным тренером команды Игорем Шалимовым.
– Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?
– Все в совокупности. В первую очередь, меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.
– А конкретнее?
– Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.
– Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?
– В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал – у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей.
Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.
– Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?
– Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера – не общаться с игроками.
Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме.
Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.
- Рыков выступал за «Урал» с августа 2020 года.
- Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.
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