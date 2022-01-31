Рыков – о Шалимове: «70% ребят, которые работали с ним, отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме»

Защитник Владимир Рыков прокомментировал свой уход из «Урала». Одна из причин – конфликт с главным тренером команды Игорем Шалимовым.

– Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

– Все в совокупности. В первую очередь, меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

– А конкретнее?

– Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

– Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

– В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал – у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей.

Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

– Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

– Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера – не общаться с игроками.

Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме.

Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.

Рыков выступал за «Урал» с августа 2020 года.

Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.

«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина

Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха

Роналду запрещает своему сыну пользоваться телефоном