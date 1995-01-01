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    Рыков – о Шалимове: «70% ребят, которые работали с ним, отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме»

    Защитник Владимир Рыков прокомментировал свой уход из «Урала». Одна из причин – конфликт с главным тренером команды Игорем Шалимовым.

    – Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

    – Все в совокупности. В первую очередь, меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

    – А конкретнее?

    – Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

    – Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

    – В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал – у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей.

    Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

    – Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

    – Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера – не общаться с игроками.

    Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме.

    Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.

    • Рыков выступал за «Урал» с августа 2020 года.
    • Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4424

      Блямба 35 минут назад

      "Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. "(с)
      Он уже раз предал,до сих пор трясёт каждого тренера сборной...
      Лиха беда начало.

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