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  • Рыков – о Шалимове: «70% ребят, которые работали с ним, отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме»

Рыков – о Шалимове: «70% ребят, которые работали с ним, отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме»

31 января 2022, 11:44
7

Защитник Владимир Рыков прокомментировал свой уход из «Урала». Одна из причин – конфликт с главным тренером команды Игорем Шалимовым.

– Вы покинули «Урал» из-за Шалимова?

– Все в совокупности. В первую очередь, меня не устраивало, что я получал мало игрового времени. Во-вторых, я видел, что главному тренеру было неприятно иметь в команде человека, который прямо высказывал свое мнение.

– А конкретнее?

– Летом я заболел и потерял место в составе. После выздоровления Шалимов, ничего не сказав, просто стал убирать меня дальше от состава.

– Как Шалимов объяснял отсутствие у вас игровой практики?

– В стиле: ты заболел, сейчас играют другие ребята... Ладно бы «Урал» выигрывал – у меня не было бы вопросов. Но все было наоборот: команда шла без побед шесть или семь матчей.

Да и как мы играли? Десять человек стоят сзади, не атакуем, никакой мысли в игре.

– Можно сделать вывод, что у Игоря Михайловича нет авторитета среди игроков?

– Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера – не общаться с игроками.

Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем, что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме.

Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.

  • Рыков выступал за «Урал» с августа 2020 года.
  • Он провел 27 матчей, из них 5 – в текущем сезоне.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Рыков Владимир Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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Блямба
1643619672
"Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. "(с) Он уже раз предал,до сих пор трясёт каждого тренера сборной... Лиха беда начало.
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DOCTOR PENALTY
1643625063
Пока в Урале работает Иванов, личностные передряги внутри команды просто невозможны. Рыкову не обиды наращивать, а лишний вес сгонять, чтобы можно было вновь выйти на хороший игровой уровень.
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sined1951
1643625346
Странное интервью. При Шалимове Урал хоть начал более-менее играть. Рыков всегда был средним по качеству защитником. Если тренер с тобой не разговаривает, то должен понимать, что ты ему не нужен.
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portero
1643633407
Гении все странные...как и Рыков...
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Томик
1643635041
Рыков, ты ещё будешь что-то там комментировать. По Ламброзо, тебя к людям подпускать нельзя.
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Vitaga
1643647722
шалимов - далеко не гений. и действительно странный.
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Hektor 84
1643657424
Вот объективное мнение игрочишки о тренерском таланте Шалимова! А то чердак на срач тв с пеной у рта напевает про назначение варягов в клубы рпл это плевок в сторону отечественной тренерской школы. Просто эта школа нулевая! И тренеры выпускаются такие же просто неликвид!
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