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    Роналду: «Не нужно быть одержимыми технологиями. У моего 12-летнего сына нет телефона»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду призвал не впадать в зависимость от технологий. Они должны быть, но ими нельзя злоупотреблять, считает португалец.

    «Моему старшему сыну 12 лет [исполнится в этом году]. Он постоянно спрашивает, когда у него появится телефон. Я отвечаю: «Когда придет время».

    Использовать плюсы технологий нужно, но не нужно быть одержимыми ими. Иногда я даю сыну телефон. У детей они не должны быть постоянно», – сказал Роналду.

    • Роналду оценивается в 35 миллионов евро
    • Это худший показатель с апреля 2007 года.
    • В этом сезоне 36-летний португалец забил 14 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.

    Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic)

    Transfermarkt: «Роналду написал, что недоволен своей стоимостью. Мы ответили: «Вы лидер в своем возрасте». Он нас забанил»

    Источник: Corriere dello Sport

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    28.01.2022 23:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4358

      FENIX-SL 42 минуты назад

      справедливо

      хотя гораздо удобнее дать ребенку планшет уже в три года
      лишь бы отвалил
      что собственно чаще и происходит)

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