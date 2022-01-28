Роналду: «Не нужно быть одержимыми технологиями. У моего 12-летнего сына нет телефона»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду призвал не впадать в зависимость от технологий. Они должны быть, но ими нельзя злоупотреблять, считает португалец.
«Моему старшему сыну 12 лет [исполнится в этом году]. Он постоянно спрашивает, когда у него появится телефон. Я отвечаю: «Когда придет время».
Использовать плюсы технологий нужно, но не нужно быть одержимыми ими. Иногда я даю сыну телефон. У детей они не должны быть постоянно», – сказал Роналду.
- Роналду оценивается в 35 миллионов евро
- Это худший показатель с апреля 2007 года.
- В этом сезоне 36-летний португалец забил 14 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.
Часть молодых игроков «МЮ» недовольны Роналду (The Athletic)
Transfermarkt: «Роналду написал, что недоволен своей стоимостью. Мы ответили: «Вы лидер в своем возрасте». Он нас забанил»
Источник: Corriere dello Sport