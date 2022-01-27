Transfermarkt: «Роналду написал, что недоволен своей стоимостью. Мы ответили: «Вы лидер в своем возрасте». Он нас забанил»

Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц вспомнил, как в 2020 году нападающий «МЮ» Криштиану Роналду заблокировал аккаунт портала в инстаграме из-за недовольства своей трансферной стоимостью.

«Возраст – один из важных критериев при оценке трансферной стоимости. Роналду – возрастной игрок, как и Месси, поэтому их стоимость будет падать просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.

Роналду написал нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 миллионов фунтов.

Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас», – сказал Шварц.

Роналду оценивается в 35 миллионов евро

Это худший показатель с апреля 2007 года.

В этом сезоне 36-летний португалец забил 14 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.

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