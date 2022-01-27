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    Transfermarkt: «Роналду написал, что недоволен своей стоимостью. Мы ответили: «Вы лидер в своем возрасте». Он нас забанил»

    Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц вспомнил, как в 2020 году нападающий «МЮ» Криштиану Роналду заблокировал аккаунт портала в инстаграме из-за недовольства своей трансферной стоимостью.

    «Возраст – один из важных критериев при оценке трансферной стоимости. Роналду – возрастной игрок, как и Месси, поэтому их стоимость будет падать просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.

    Роналду написал нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 миллионов фунтов.

    Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас», – сказал Шварц.

    • Роналду оценивается в 35 миллионов евро
    • Это худший показатель с апреля 2007 года.
    • В этом сезоне 36-летний португалец забил 14 голов и отдал 3 ассиста в 24 матчах.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 17:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3471

      Красногорск_Фан 31 минуту назад

      Малкома купили за 40. Выбирая между ними двоими я бы очевидно выбрал Роналду. только на его майках Юве отбил схожую сумму за покупку за 1-й год. Вывод. Не объективная оценка. Правильно что за банил.

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      Рейтинг: +13301

      Skull_Boy > Красногорск_Фан 12 минут назад

      Его ЗП в 40 млн ты тоже на майках отобьешь

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      Рейтинг: +3471

      Красногорск_Фан > Skull_Boy 2 минуты назад

      Я согласен. Когда приступать.

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      Рейтинг: +4092

      Бомбардиръ 32 минуты назад

      Действительно Роналду заслуживал большего признания. Он же трудяга, и по медицинским показателям 20-летний атлет.

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