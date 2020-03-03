Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме из-за своей стоимости

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду внес в черный список аккаунт Transfermarkt в инстаграме.

На странице портала была опубликована символическая сборная игроков, являющихся клиентами агента Жорже Мендеша.

«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – пояснил Transfemarkt в комментариях к посту отсутствие привязки аккаунта португальца.

Сейчас стоимость Роналду оценивается в 75 миллионов евро.

Это худший показатель с декабря 2009 года.

В текущем сезоне 35-летний форвард забил за «Ювентус» 25 голов в 31 матче.