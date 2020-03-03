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Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме из-за своей стоимости

3 марта 2020, 00:33
7

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду внес в черный список аккаунт Transfermarkt в инстаграме.

На странице портала была опубликована символическая сборная игроков, являющихся клиентами агента Жорже Мендеша.

«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – пояснил Transfemarkt в комментариях к посту отсутствие привязки аккаунта португальца.

  • Сейчас стоимость Роналду оценивается в 75 миллионов евро.
  • Это худший показатель с декабря 2009 года.
  • В текущем сезоне 35-летний форвард забил за «Ювентус» 25 голов в 31 матче.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм Transfermarkt
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1583185973
Правильно сделал. Пусть эти бухгалтера попробуют выкупить его за эти деньги. Увидят от Юве средний палец, 100% !!!
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mihail200606
1583211410
Обиделась..
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ZENIT84,
1583227166
у кристины месячные)))) где гарантия что он в следующем сезоне будет такой как в этом?? 36 годок пошел если что))) нормальная цена за 35 летнего.
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