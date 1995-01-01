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    Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме из-за своей стоимости

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду внес в черный список аккаунт Transfermarkt в инстаграме.

    На странице портала была опубликована символическая сборная игроков, являющихся клиентами агента Жорже Мендеша.

    «Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – пояснил Transfemarkt в комментариях к посту отсутствие привязки аккаунта португальца.

    • Сейчас стоимость Роналду оценивается в 75 миллионов евро.
    • Это худший показатель с декабря 2009 года.
    • В текущем сезоне 35-летний форвард забил за «Ювентус» 25 голов в 31 матче.

    text

    Публикация от text (@transfermarkt_official) 1 Мар 2020 в 2:37 PST

    Источник: Инстаграм Transfermarkt

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15685

      DOCTOR PENALTY 18 минут назад

      Правильно сделал. Пусть эти бухгалтера попробуют выкупить его за эти деньги. Увидят от Юве средний палец, 100% !!!

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