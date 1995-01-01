Роналду заблокировал Transfermarkt в инстаграме из-за своей стоимости

Правильно сделал. Пусть эти бухгалтера попробуют выкупить его за эти деньги. Увидят от Юве средний палец, 100% !!!
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду внес в черный список аккаунт Transfermarkt в инстаграме.
На странице портала была опубликована символическая сборная игроков, являющихся клиентами агента Жорже Мендеша.
«Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – пояснил Transfemarkt в комментариях к посту отсутствие привязки аккаунта португальца.
- Сейчас стоимость Роналду оценивается в 75 миллионов евро.
- Это худший показатель с декабря 2009 года.
- В текущем сезоне 35-летний форвард забил за «Ювентус» 25 голов в 31 матче.