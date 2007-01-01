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    Месси забил 1 гол после 44 ударов в Лиге 1. В топ-5 лигах Европы хуже статистика только у Канселу

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился один раз в 12 матчах чемпионата Франции.

    Аргентинец забил один гол, нанеся по воротам соперников 44 удара в Лиге 1.

    Это второй худший показатель в текущем сезоне среди игроков топ-5 лиг Европы.

    Опережает Месси по данному показателю только защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу – один гол в АПЛ после 46 ударов.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:55
    Комментарии8
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      Рейтинг: +13330

      Cleaner 53 минуты назад

      Кандидат на Золотой Мяч 2022!

      0
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      Рейтинг: +676

      Soccerdealer63 1 час назад

      1 гол - 1 ЗМ... Лучший показатель эффективности в топ-5 лигах Европы))

      2
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      Рейтинг: +6523

      vladik12 2 часа назад

      Пора на пенсию топать, старый пердун.

      0
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      Рейтинг: +23039

      bset 2 часа назад

      Как долго мы ждали, пока Месси покажет себя где-то вне Барселоны. Спасибо, что дал возможность понаблюдать то, о чем мы итак давно догадывались, еще по играм за сборную. А то мессидрочеры и дальше всем вешали бы лапшу на уши, что он такой весь великий.

      3
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      Рейтинг: +23039

      bset > bset 2 часа назад

      И то спасибо не Месси, а неумелому руководству, которое такую ситуацию сделало возможным. Сам Месси с тепленького местечка никуда уходить не собирался. Хорошо, что догадался в ПСЖ перейти. В Сити сидел бы в глубоком запасе.

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      Рейтинг: +977

      Cubinec1989 2 часа назад

      Несите ему ЗМ, срочно!

      1
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      Рейтинг: +101

      Дубина 2 часа назад

      ЗМ срочно

      0
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      Рейтинг: +57272

      portero 2 часа назад

      Игрок одной команды...

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