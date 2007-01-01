Месси забил 1 гол после 44 ударов в Лиге 1. В топ-5 лигах Европы хуже статистика только у Канселу

Кандидат на Золотой Мяч 2022!
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отличился один раз в 12 матчах чемпионата Франции.
Аргентинец забил один гол, нанеся по воротам соперников 44 удара в Лиге 1.
Это второй худший показатель в текущем сезоне среди игроков топ-5 лиг Европы.
Опережает Месси по данному показателю только защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу – один гол в АПЛ после 46 ударов.
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