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    «Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА

    Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич пожаловался, что «Зенит» безосновательно не отпустил в команду Сердара Азмуна. В отношении россиян могут последовать санкции.

    «Зенит» не мог не отпустить Азмуна, у него отрицательный тест на коронавирус. Нужно обращаться к правилам AFC (Азиатской конфедерации футбола). Завтра у нас не будет одного футболиста», – сказал Скошич.

    Иранцы уже обратились в ФИФА.

    • Завтра, 27 января, в отборе ЧМ-2022 Иран сыграет против Ирака.
    • Азмун – самый дорогой игрок сборной Ирана (25 миллиона евро).
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

    Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»

    Источник: FFIRI

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    26.01.2022 23:10
    Комментарии20
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      Рейтинг: +10420

      playsh 4 минуты назад

      Вскрывается наружу истинное нутро этого ядовитого бомжиного логова - подлость.
      Игрока,столько сделавшего для команды,но решившего идти своим путём - сразу гнобить,тут тебе и штраф,и перевод в дубль.Что ещё придумают?
      Мерзость,гадость какая...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2633

      Enter2006 52 минуты назад

      Эти все тесты полный кал. Уже были эксперименты, берут 5 тестов на ПЦР у одного человека заведомо здорового, и из них положительный хоть 1 но выявляется, хотя человек АБСОЛЮТНО здоров. Что-то там "не срабатывает". А потом: "волна эпидЭмии растёт"! И снова вакцинация, перевакцинация, пере-перевакцинация, а потом омикронакция и пр.. пока ты на обколотого нарика не будешь похож.

      2
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      ...
      Рейтинг: +48558

      MaxRnD > Enter2006 39 минут назад

      (с) ..И снова вакцинация, перевакцинация, пере-перевакцинация..

      Кадавров из людей делают

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15078

      Persona_non_Grata 52 минуты назад

      Боятся , что может не вернуться , сбежит от опостылевшего Зенита )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6513

      vladik12 1 час назад

      Я надеюсь, у ФИФки хватит ума расформировать и запретить это порождение ада.

      5
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      ...
      Рейтинг: +5709

      Semenycch > vladik12 47 минут назад

      Это вякание из подвала турнирной таблицы?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6513

      vladik12 > Semenycch 39 минут назад

      Вам кто-то разрешал высовываться, уважаемый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20399

      JTherry > Semenycch 38 минут назад

      протявкал Шарик-офф...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1819

      DMитрий 1 час назад

      Ну вот шахматы начались! За кем будет будет последний ход, шах и мат? или мировую разыграют?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57249

      portero 1 час назад

      Ну если тест отрицательный(дату хотелось бы узнать, а то может сегодня), то непонятно....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7065

      серега кашин 1 час назад

      зенит рано или поздно доиграется

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5709

      Semenycch > серега кашин 1 час назад

      Свиней это не касается.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1819

      DMитрий > серега кашин 1 час назад

      До финала Лиги Чемпионов.

      0
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      ...
      Рейтинг: +15078

      Persona_non_Grata > Semenycch 47 минут назад

      Это касается всех !!! Как сказано в советском фильме - " Нет НАДО . С жульём, допустим, надо бороться! " )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +871

      Artemka444 1 час назад

      Как он может играть если болен он????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1231

      zarsm 1 час назад

      Какое же конченое отношение. Просто мерзость

      6
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    • ...
      Рейтинг: +5709

      Semenycch 1 час назад

      До сих пор к Азмуну относились уважительно.

      4
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