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  • «Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА

«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА

26 января 2022, 23:10
35

Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич пожаловался, что «Зенит» безосновательно не отпустил в команду Сердара Азмуна. В отношении россиян могут последовать санкции.

«Зенит» не мог не отпустить Азмуна, у него отрицательный тест на коронавирус. Нужно обращаться к правилам AFC (Азиатской конфедерации футбола). Завтра у нас не будет одного футболиста», – сказал Скошич.

Иранцы уже обратились в ФИФА.

  • Завтра, 27 января, в отборе ЧМ-2022 Иран сыграет против Ирака.
  • Азмун – самый дорогой игрок сборной Ирана (25 миллиона евро).
  • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»

Источник: FFIRI
Россия. Премьер-лига Зенит Иран Азмун Сердар
Комментарии (35)
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NewLife
1643228088
У бомжей рабство в крови.
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zarsm
1643228146
Какое же конченое отношение. Просто мерзость
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серега кашин
1643228357
зенит рано или поздно доиграется
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portero
1643228585
Ну если тест отрицательный(дату хотелось бы узнать, а то может сегодня), то непонятно....
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vladik12
1643229555
Я надеюсь, у ФИФки хватит ума расформировать и запретить это порождение ада.
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Persona_non_Grata
1643230046
Боятся , что может не вернуться , сбежит от опостылевшего Зенита )))
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Enter2006
1643230071
Эти все тесты полный кал. Уже были эксперименты, берут 5 тестов на ПЦР у одного человека заведомо здорового, и из них положительный хоть 1 но выявляется, хотя человек АБСОЛЮТНО здоров. Что-то там "не срабатывает". А потом: "волна эпидЭмии растёт"! И снова вакцинация, перевакцинация, пере-перевакцинация, а потом омикронакция и пр.. пока ты на обколотого нарика не будешь похож.
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Plyash
1643232962
Вскрывается наружу истинное нутро этого ядовитого бомжиного логова - подлость. Игрока,столько сделавшего для команды,но решившего идти своим путём - сразу гнобить,тут тебе и штраф,и перевод в дубль.Что ещё придумают? Мерзость,гадость какая...
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Блямба
1643260527
Ну,как -то это..)) Внутренняя кухня Зенита решила не мелочиться,а сразу вдарить по международному признанию.. Три звезды MICHELIN – высшая награда, присуждаемая за превосходную кухню шеф-повара на пике его мастерства. Хотя,кому какое дело?Пропили "бедного Йоррита" и гордитесь тихонечко.
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zigbert
1643287607
Зениту теперь надо рассчитывать на авось, может прокатит?
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