«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА

Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич пожаловался, что «Зенит» безосновательно не отпустил в команду Сердара Азмуна. В отношении россиян могут последовать санкции.

«Зенит» не мог не отпустить Азмуна, у него отрицательный тест на коронавирус. Нужно обращаться к правилам AFC (Азиатской конфедерации футбола). Завтра у нас не будет одного футболиста», – сказал Скошич.

Иранцы уже обратились в ФИФА.

Завтра, 27 января, в отборе ЧМ-2022 Иран сыграет против Ирака.

Азмун – самый дорогой игрок сборной Ирана (25 миллиона евро).

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»