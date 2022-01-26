«Зенит» не отпустил Азмуна в сборную. Иранцы пожаловались в ФИФА

Вскрывается наружу истинное нутро этого ядовитого бомжиного логова - подлость.
Игрока,столько сделавшего для команды,но решившего идти своим путём - сразу гнобить,тут тебе и штраф,и перевод в дубль.Что ещё придумают?
Мерзость,гадость какая...
Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич пожаловался, что «Зенит» безосновательно не отпустил в команду Сердара Азмуна. В отношении россиян могут последовать санкции.
«Зенит» не мог не отпустить Азмуна, у него отрицательный тест на коронавирус. Нужно обращаться к правилам AFC (Азиатской конфедерации футбола). Завтра у нас не будет одного футболиста», – сказал Скошич.
Иранцы уже обратились в ФИФА.
- Завтра, 27 января, в отборе ЧМ-2022 Иран сыграет против Ирака.
- Азмун – самый дорогой игрок сборной Ирана (25 миллиона евро).
- «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.
Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»