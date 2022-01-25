"Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»"

Защитник «Химок» Юрий Жирков пошутил над нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном из-за подписания контракта с «Байером».

В субботу иранец нарушил антиковидный протокол, самовольно отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.

В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

«Давай в дубль «Зенита», – написал Жирков в комментариях во время прямого эфира иранца в инстаграме.

Жирков и Азмун вместе играли за «Зенит» с 2019 по 2021-й год.

Контракт форварда с клубом истекает летом.

Гендиректор «Зенита» Медведев – об Азмуне: «Внутренняя клубная кухня не должна быть достоянием общественности»