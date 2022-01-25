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Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»

25 января 2022, 23:45
23

Защитник «Химок» Юрий Жирков пошутил над нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном из-за подписания контракта с «Байером».

  • В субботу иранец нарушил антиковидный протокол, самовольно отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.
  • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
  • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

«Давай в дубль «Зенита», – написал Жирков в комментариях во время прямого эфира иранца в инстаграме.

  • Жирков и Азмун вместе играли за «Зенит» с 2019 по 2021-й год.
  • Контракт форварда с клубом истекает летом.

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Источник: инстаграм Сердара Азмуна
Россия. Премьер-лига Зенит Байер Жирков Юрий Азмун Сердар
Комментарии (23)
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portero
1643143937
Договорятся наверное, отправка в дубль некому не принесет бонусов...
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petrucho-spb
1643144158
Не хер ему там делать.
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petrucho-spb
1643144319
Штрафбат лучше подойдёт))))На передовой)
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Форвард 79
1643166284
Надеюсь одумуются! Иранец нужен, как воздух в играх с Бетисом
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моэм
1643169928
Я то думал поскольку Юра вырос из коротких штанишек и должен бы поумнеть , а в плане воспитания стать более тактичным , потому что играл в культурной столице России ...но нет , всё такая же беспардонность и плоские шутки ...приходится признать . что футболист - это уже диагноз ...
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pele1981
1643176114
Был без контракта - молчал, а как перешел в Химки - сразу выступать начал! Юрчелла! Да лучше быть в дубле Зенита, чем в основном составе Химок!)))
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RdAMR10
1643177836
Так как контракт с баером уже подписан, Зенит мог бы попытаться хотя бы пару лямов выручить за него, но думается мне они как ишаки упрутся и хрен сдвинешь…
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Блямба
1643179017
Странно,а "сходил за умного".. Так и жену можно переплюнуть в высказываниях.
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petrucho-spb
1643187464
Юра рановато ему )))
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zigbert
1643188773
Для Зенита отправлять Азмуна в дубль будет нежелательно. Сам то он перетерпит такую ссылку но уже в феврале у главной команды начнутся важные матчи где он будет необходим.
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