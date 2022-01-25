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    Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»

    Защитник «Химок» Юрий Жирков пошутил над нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном из-за подписания контракта с «Байером».

    • В субботу иранец нарушил антиковидный протокол, самовольно отправившись на подписание соглашения с немецким клубом.
    • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

    «Давай в дубль «Зенита», – написал Жирков в комментариях во время прямого эфира иранца в инстаграме.

    • Жирков и Азмун вместе играли за «Зенит» с 2019 по 2021-й год.
    • Контракт форварда с клубом истекает летом.

    Гендиректор «Зенита» Медведев – об Азмуне: «Внутренняя клубная кухня не должна быть достоянием общественности»

    Источник: инстаграм Сердара Азмуна

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    25.01.2022 23:45
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1123

      moskowcity-petrv 15 минут назад

      Юра,лучше молчи.юмор,это явно не твоё.умное тоже

      0
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      Рейтинг: +4394

      _Marqella_ > moskowcity-petrv 9 минут назад

      Это сарказм,молодой человек,это не юмор....

      0
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      Рейтинг: +10406

      playsh 39 минут назад

      Юра,тебе самому там не хило было бы,наставником для юнцов? Не позвали...

      0
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      Рейтинг: +12561

      NewLife 1 час назад

      "Жирков – Азмуну: «Давай в дубль «Зенита»"
      зюба - Азмуну: ты изменила мне зараза, не заходи в раздевалку.

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      Рейтинг: +2218

      petrucho-spb 1 час назад

      Штрафбат лучше подойдёт))))На передовой)

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      Рейтинг: +2218

      petrucho-spb 1 час назад

      Не хер ему там делать.

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      Рейтинг: +57159

      portero 1 час назад

      Договорятся наверное, отправка в дубль некому не принесет бонусов...

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