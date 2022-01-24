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  • Азмун заболел коронавирусом. В субботу он нарушил антиковидный протокол во время подписания контракта с «Байером» (Gol Bezan)

Азмун заболел коронавирусом. В субботу он нарушил антиковидный протокол во время подписания контракта с «Байером» (Gol Bezan)

24 января 2022, 22:29
21

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на COVID-19.

Из-за этого 27-летнего футболиста исключили из заявки сборной Ирана.

  • В субботу форвард нарушил антиковидный протокол.
  • Он самовольно отправился на подписание контракта с «Байером» и не использовал защитную маску.
  • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

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Источник: Gol Bezan
Россия. Премьер-лига Зенит Байер Иран Азмун Сердар
Комментарии (21)
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portero
1643052947
Немчура заразила... ну теперь ему штраф надо пятьсот тысяч выставить. Хотя пять лямов это больше....
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Artemka444
1643054070
Маску не одел сразу заболел!!! Бред сивой кобылы!!! Маразм крепчал!!!!
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petrucho-spb
1643055144
Меня в Леруа не пустили без кода, зато в плацкарте спал 10 часов без маски без кода. Алё где логика?
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zarsm
1643055267
Конченый вброс, какие же идиоты))
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Блямба
1643087572
"Царь персидский – грозный Кир В бегстве свой порвал мундир…"(с)
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Борисыч1
1643097685
Всё норм. Главное - меньше тренироваться и играть, беречь себя от травм. А мстить будут, что ни делай, кинуть зеньку на 5-16 лямов(которые зенька получил бы в случае его продажи зимой) без их "мсти" это фантастика)))
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Борисыч1
1643099125
Азмун честно заявил, что хочет уйти. У него были достойные варианты. Зенька же повёл себя подло, что обычно для него. Назначал нереальные цены, причём повышая их в последние пять минут. И всё время давил на игрока, требуя переподписания контракта. Азмун решил проблему - подписав предварительный контракт, на что имел полное право за полгода до окончания предыдущего. Вспомним, именно так ушёл Ваня Соловьёв из Динамо в Зенит. Цивилизованно было бы за вменяемую цену продать Азмуна туда, куда он хочет. А терпеть ещё полгода давления на продление контракта Азмун не захотел, закрыл проблему - в результате Зенит потерял деньги и начал мелочно мстить. Штрафы, переводы в дубль и т.д.
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petrucho-spb
1643100767
Зенит конечно не прав в этой ситуации, если игрок имеет право подписывать контракт за полгода до окончания действующего. Крепостное отменили в 19 веке ещё. Другой момент нарушение антивирусного протокола. Еврпа как то этот момент упускает . С их то законами. Латыпов тому пример. Но на месте руководителей Зенита я бы сгладил ситуацию и не поднимал шумиху, а тем более в дубль. Может сказаться на следующих трансферах .Это на руку многим конкурентам Впереди тем более ЛЕ, а Бетис на ходу . И как бы не писали про мощь Зенита в бюджетном плане, а Бетис превосходит ,по крайней мере на трех позициях: кипер в порядке, защита -обойма из 9 , и нападение. Так что пока не поздно этот шум надо убирать и смотреть в бедующее, господа менеджеры.
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MaxRnD
1643109765
Не надел маску и моментально заболел )))))))))))))))))))))))))))) Тут не просто белыми нитками шито - это школа Геббельса какая-то ..... (так сказать, в связи со сложившейся конъюнктурой)
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zigbert
1643113529
Произошло все как то неожиданно и быстро.
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