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    Азмун заболел коронавирусом. В субботу он нарушил антиковидный протокол во время подписания контракта с «Байером» (Gol Bezan)

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на COVID-19.

    Из-за этого 27-летнего футболиста исключили из заявки сборной Ирана.

    • В субботу форвард нарушил антиковидный протокол.
    • Он самовольно отправился на подписание контракта с «Байером» и не использовал защитную маску.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

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    Источник: Gol Bezan

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    24.01.2022 22:29
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4940

      Дядя Серёжа 1 час назад

      В лепрозорий его

      0
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      Рейтинг: +5676

      Semenycch 5 часов назад

      Теперь будет до июля лечиться в изоляции?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      zarsm 6 часов назад

      Конченый вброс, какие же идиоты))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1716

      Sancho010365 > zarsm 5 часов назад

      Правда всегда одна, правильные слова. Наверное для Азмуна будут трудные полгода, если останется в Зените. Футбольная жизнь короткая, раз так , - хотелось бы, чтобы он повёл себя по-мужски и снова помог стать команде чемпионом, выступить красиво в ЛЕ и красиво уйти.

      2
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      Рейтинг: +2195

      petrucho-spb 6 часов назад

      Меня в Леруа не пустили без кода, зато в плацкарте спал 10 часов без маски без кода. Алё где логика?

      2
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      Рейтинг: +11576

      Fusballer > petrucho-spb 6 часов назад

      Коронавирус не пользуется услугами РЖД.

      4
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      Рейтинг: +671

      Каменный стояк 6 часов назад

      В конченом Газовике всё через жопу)))) даже свалить оттуда нормально не могут)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1128

      Форвард 79 6 часов назад

      Вот почему Баер отказался выкупать Азмуна зимой.
      Видимо знали немчура!))

      0
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      Рейтинг: +11576

      Fusballer 6 часов назад

      Как по волшебству.

      0
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      Рейтинг: +1400

      x-x-x-x-x 6 часов назад

      п.и.з.д.ё.ж

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      Рейтинг: +869

      Artemka444 6 часов назад

      Маску не одел сразу заболел!!!
      Бред сивой кобылы!!!
      Маразм крепчал!!!!

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      Рейтинг: +4059

      Бомбардиръ 6 часов назад

      А у нас в России он что в маске всегда ходил?

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