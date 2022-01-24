Азмун заболел коронавирусом. В субботу он нарушил антиковидный протокол во время подписания контракта с «Байером» (Gol Bezan)

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на COVID-19.
Из-за этого 27-летнего футболиста исключили из заявки сборной Ирана.
- В субботу форвард нарушил антиковидный протокол.
- Он самовольно отправился на подписание контракта с «Байером» и не использовал защитную маску.
- «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.
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Источник: Gol Bezan