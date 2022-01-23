Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    2 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    «Зенит» может отправить Азмуна в дубль

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду.

    Петербургский клуб хочет наказать форварда за нарушение антиковидного протокола. Он покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером».

    Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро.

    • Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.
    • Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.

    «Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

    Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

    На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2022 16:40
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      Lilipyt 1 час назад

      Штраф 50к евро... Да он за час его отобьет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15772

      Garrincha58 3 часа назад

      отдайте его в аренду до лета в тот же Байер пусть они платят ему зарплату за полгода и всё выгодней будет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      Lilipyt > Garrincha58 1 час назад

      Тогда кто будет играть в ЛЕ против Бетиса?! Азмуна не продали только из-за ЛЕ. Хотя был отличный варик с Лионом. Продав его сейчас и можно было взять в аренду на пол года до лета. Что не срослось не понятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12394

      Barmaleushka 4 часа назад

      Сколько переживающих ! А какое равнодушие вызвало известие об отправлении Деспота в дубль Рубина .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2481

      Ziklop 6 часов назад

      Азмуна в дубль Дзюбу на лавку, где напа еще брать надо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +791

      Vitaga 8 часов назад

      чего только не суют сейчас под нарушение антиковидного протокола....ппц там где бабки отжать можно или нужно каким то чиновникам работу показать... или протесты какие придушить... мол нельзя ! у нас ковид! а то что народ без масок ездит в общественном транспорте повсеместно уже перестало волновать. то что проводят кучу международных соревнований без всяких там протоколов... то что в думе эти ублюдки придумавшие эти протоколы антиковида сами без масок и ходят и выступают.... в общественном месте... явное нарушение - кто бы их оштрафовал?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15772

      Garrincha58 8 часов назад

      походу в Зените наступают трудные времена Динамо только на руку и везде немецкий след

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22927

      bset 8 часов назад

      Какая замечательная реклама Зенита. Приезжайте к нам, а если вдруг что, отправим вам в дубль

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      PAREVG. > bset 7 часов назад

      А если станете не нужны - в Сочи.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3926

      neveldomha > bset 6 часов назад

      Это реклама того, что взрослые дяди должны отвечать за свои тупые поступки. Но тебе это не понять.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1385

      Кронштадт65 > PAREVG. 4 часа назад

      однако Сочи на третьем месте?!!, главное чтобы не в сратак, и им подобным

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      v.v.navashinsky 8 часов назад

      Стыдно за недоумков,которые работают в руководстве "Зенита"особенно за генерального директора и его нового заместителя,за безмозглых менеджеров.Сами запороли переход футболиста по своей безграмотности,жадности,а теперь хотят отыграться на футболисте.ПОЗОР "ЗЕНИТУ"!!!Бомжы,есть бомжы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3926

      neveldomha > v.v.navashinsky 6 часов назад

      У Азмуна контракт. Изволь отработать до конца. Нет, значит ты чертов прохвост. Позор недоумкам вроде тебя.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1505

      моэм 9 часов назад

      Великолепно !...ещё одно "гениальное" решение эффективных менеджеров Зенита ,после " стимуляции " Азмуна штрафом ... и всё это перед решающими матчами за чемпионский титул ... вотебанатики то.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6297

      mamba9090909 9 часов назад

      Правильно. Нарушил - пусть заплатит. И валит, без всякого почёта.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14963

      Persona_non_Grata > mamba9090909 7 часов назад

      Лучшего бомбардира и без всякого почета ? Да чего там - гнать ссаными тряпками его и придать анафеме и забвению . ЗЕНИТ - ЗВУЧИТ ГОРДО !!! )))

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93216
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68578
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru