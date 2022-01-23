«Зенит» может отправить Азмуна в дубль

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду.

Петербургский клуб хочет наказать форварда за нарушение антиковидного протокола. Он покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером».

Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро.

Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.

Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.

«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

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