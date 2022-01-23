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«Зенит» может отправить Азмуна в дубль

23 января 2022, 16:40
20

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду.

Петербургский клуб хочет наказать форварда за нарушение антиковидного протокола. Он покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером».

Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро.

  • Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.
  • Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.

«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Байер Азмун Сердар
Комментарии (20)
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zarsm
1642946588
Клоуны
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insider_retro
1642946881
Какие же прозорливые менагеры в клубе... Сделки по игроку запороли, ситуацию завели в тупик, а оставшееся время теперь будет наполнено пох@измом игрока и беспомощностью руководства клуба... Ходить на тренировки и выполнять контракт - дело не хитрое, даже Коко справляется... А на игры у Азмуна теперь явно будет не хватать мотивации...
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mamba9090909
1642946883
Правильно. Нарушил - пусть заплатит. И валит, без всякого почёта.
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моэм
1642947344
Великолепно !...ещё одно "гениальное" решение эффективных менеджеров Зенита ,после " стимуляции " Азмуна штрафом ... и всё это перед решающими матчами за чемпионский титул ... вотебанатики то.
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Vitaga
1642951869
чего только не суют сейчас под нарушение антиковидного протокола....ппц там где бабки отжать можно или нужно каким то чиновникам работу показать... или протесты какие придушить... мол нельзя ! у нас ковид! а то что народ без масок ездит в общественном транспорте повсеместно уже перестало волновать. то что проводят кучу международных соревнований без всяких там протоколов... то что в думе эти ублюдки придумавшие эти протоколы антиковида сами без масок и ходят и выступают.... в общественном месте... явное нарушение - кто бы их оштрафовал?
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Ziklop
1642957453
Азмуна в дубль Дзюбу на лавку, где напа еще брать надо.
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paracetamol
1643000175
При переходе в дубль нужно жалованье сократить раз в 10. Чтобы другим неповадно было!
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Борисыч1
1643012403
Из-за этого(потери Азмуна) букмекеры понизили шансы Зенита на победу в РПЛ. Ненамного, на 4 процента - 76 вместо 80.
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zigbert
1643043793
Человек почувствовал волю. Но отправлять его в дубль Зениту будет нецелесообразно.
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Hektor 84
1643203063
А как Медведев пел что асмунка ни куда не денется от хаспрома))))
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