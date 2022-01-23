«Зенит» может отправить Азмуна в дубль

Штраф 50к евро... Да он за час его отобьет
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду.
Петербургский клуб хочет наказать форварда за нарушение антиковидного протокола. Он покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером».
Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро.
- Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.
- Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.
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