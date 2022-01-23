«Зенит» может отправить Азмуна в дубль

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может быть переведен во вторую команду.
Петербургский клуб хочет наказать форварда за нарушение антиковидного протокола. Он покинул отель, когда ездил на подписание контракта с «Байером».
Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро.
- Азмун перейдет в «Байер» в конце сезона.
- Он уйдет из «Зенита» бесплатно, так как у него истечет контракт летом.
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Источник: «Спорт-Экспресс»