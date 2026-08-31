Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 6-го тура РПЛ в Москве со «Спартаком» (1:1) высказался о нарушениях правил своей команды.

Игроки гостей сфолили 29 раз – такого числа нарушений правил одной командой в игре чемпионата России не было почти 7 лет, с 19 октября 2019 года.

Также футболисты «Оренбурга» получили 8 желтых карточек.

– Не кажется ли вам, что судья дал мало желтых карточек вашей команде?

– Те, кто болеет за «Спартак», после потери очков ищут субъективные и объективные причины. Не бывает такого, чтобы Джику и Ву, играя центральных защитников, зарабатывают 10 фолов на двоих.

Мне нравится этот судья, но такое судейство – можно было половину не свистеть. Поэтому не соглашусь.