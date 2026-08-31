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  • Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»

Тренер «Оренбурга» оценил 8 желтых карточек команды в игре со «Спартаком»

31 августа, 11:27
4

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов после матча 6-го тура РПЛ в Москве со «Спартаком» (1:1) высказался о нарушениях правил своей команды.

  • Игроки гостей сфолили 29 раз – такого числа нарушений правил одной командой в игре чемпионата России не было почти 7 лет, с 19 октября 2019 года.
  • Также футболисты «Оренбурга» получили 8 желтых карточек.

– Не кажется ли вам, что судья дал мало желтых карточек вашей команде?

– Те, кто болеет за «Спартак», после потери очков ищут субъективные и объективные причины. Не бывает такого, чтобы Джику и Ву, играя центральных защитников, зарабатывают 10 фолов на двоих.

Мне нравится этот судья, но такое судейство – можно было половину не свистеть. Поэтому не соглашусь.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ахметзянов Ильдар
Комментарии (4)
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k611
1788165984
Молчал бы лучше
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"supermax"
1788171621
Удивительные уроды...им забить дали, буквально выложили на блюдце... Они в себя поверили
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andr45
1788174759
Один ударе в створ, 26% владение мячом, 29 только зафиксированных решалой фолов, 8 желтых карточек и ДВА НЕУДАЛЕНИЯ) Одно слово - КОСТОЛОМЫ) Вот именно для костоломов, Спартаку следует завести двух тафгаев, которых следует выпускать на поле за 5-7 минут, только для того, чтобы ломали ноги мерзавцам типа Ведерникова и Гузины. Тогда другие костоломы явно призадумаются)
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Strig
1788183899
8 даже мало... это почти мма и пугачёвщина
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