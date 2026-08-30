«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет

В матче 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:1) игроки гостей нарушили правила 29 раз.

Такого числа нарушений правил одной командой в игре чемпионата России не было почти 7 лет, с 19 октября 2019 года, когда футболисты «Урал» 30 раз сфолил на «Тамбове». Тогда екатеринбуржцы победили в гостях 1:2.

Игроки «Оренбурга» в матче со «Спартаком» получили 8 желтых карточек. Хозяева владели мячом 73% времени и нанесли 18 ударов (в створ – 6), гости пробили 4 раза (точно – 1), ожидаемые голы (xG) – 2,04 на 0,25.

Против «Спартака» в последний раз так много фолил «Терек» (32 нарушения) в 2014 году.