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  • «Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет

«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет

30 августа, 22:20
8

В матче 6-го тура РПЛ «Спартак»«Оренбург» (1:1) игроки гостей нарушили правила 29 раз.

Такого числа нарушений правил одной командой в игре чемпионата России не было почти 7 лет, с 19 октября 2019 года, когда футболисты «Урал» 30 раз сфолил на «Тамбове». Тогда екатеринбуржцы победили в гостях 1:2.

Игроки «Оренбурга» в матче со «Спартаком» получили 8 желтых карточек. Хозяева владели мячом 73% времени и нанесли 18 ударов (в створ – 6), гости пробили 4 раза (точно – 1), ожидаемые голы (xG) – 2,04 на 0,25.

Против «Спартака» в последний раз так много фолил «Терек» (32 нарушения) в 2014 году.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.

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Источник: телеграм-канал Opta Sports
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (8)
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VVM1964
1788118699
Урок для Карседо и команды - как играть в дождь с костоломами при "прохладном" отношении судейства?! За команду не стыдно, но конечно хотелось победы!!!
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Pourquoi pas
1788118808
Бей хряка! Спасай Россию!)))
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Айболид
1788118869
Ща слëзы крокодиловы польются - нас бьютъ!
Ответить
Интерес
1788119052
А вы гундите-"Балтика"!
Ответить
NewLife
1788119331
Футбол деградирует из-за админ ресурса, предусматривающего, что всех кроме синита необходимо безнаказанно костоломить, и продажное судейское сволочье это знает. В метре от Чистякова Оренбург в своей штрафной руками толкает в спину и сбивает Угальде - никаких последствий. Что будет дальше с футболом. Повесьте уже медали Миллеру сельдерею и сборной фавел и наймите иностранных судей, хотя бы из Средней Азии.
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Айболид
1788119708
Уже потянулось грязно-розовое копыто к бланку, уже составляются клаузы во все инстанции и всё больше слышны всхрюки "переигровка".
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ПалкоВводецъ007
1788148193
Судья жёстко посадил Оренбург на свисток. И в итоге вытащил свинарню от неминуемого поражения. Гыгыгы
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