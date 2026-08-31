Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб

Нападающий Владимир Писарский провел первый матч за 2Drots в Медиалиге после перехода из «СКА-Ростов».

В 1-м туре Кубка лиги в игре против «Матч ТВ» форвард отдал голевую передачу пяткой на хавбека Станислава Манаева.

Писарский выступает под номером «01», а вместо фамилии на спине использует «Игрок».

В составе СКА Писарский ранее провел 12 матчей в турнирах Медиалиги, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.

По данным журналиста Ивана Карпова, в 2Drots он будет зарабатывать 400 тысяч рублей в месяц – в 1,5 раза больше, чем получал в СКА.