Отстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб

Нападающий Владимир Писарский провел первый матч за 2Drots в Медиалиге после перехода из «СКА-Ростов».
В 1-м туре Кубка лиги в игре против «Матч ТВ» форвард отдал голевую передачу пяткой на хавбека Станислава Манаева.
Писарский выступает под номером «01», а вместо фамилии на спине использует «Игрок».
В составе СКА Писарский ранее провел 12 матчей в турнирах Медиалиги, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи.
По данным журналиста Ивана Карпова, в 2Drots он будет зарабатывать 400 тысяч рублей в месяц – в 1,5 раза больше, чем получал в СКА.
- На счету Писарского 1 матч за сборную России. Он выступал в РПЛ за «Оренбург» и «Крылья Советов». Его последним клубом в профессиональном футболе был «Сочи».
- 3 июля 2025 года комитет по этике РФС отстранил Писарского от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием. Также форвард получил бан еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году. Дисквалификация футболиста истекает в ноябре 2026-го.
Источник: Спортс''