Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты

В четверг, 27 августа, состоялись четыре матча третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.
В следующую стадию турнира пробились «Муром», «Динамо Барнаул», «Луки‑Энергия» и «Динамо Санкт-Петербург».
Медиаклуб 2DROTS вылетел из соревнования.
Россия. Кубок. 1/8 финала
Динамо Брл - Иртыш - 5:0 (3:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - А. Яркин, 12; 2:0 - Д. Бакай, 17; 3:0 - Е. Перевозников, 40; 4:0 - Е. Перевозников, 45+3; 5:0 - Р. Колмаков, 49.
Луки-Энергия - Череповец - 4:1 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Д. Дибиргаджиев, 27; 1:1 - И. Анциферов, 42 (с пенальти); 2:1 - Д. Дибиргаджиев, 52; 3:1 - М. Селюков, 83; 4:1 - М. Селюков, 90+3.
2DROTS - Муром - 0:3 (0:2)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Саидов, 15; 0:2 - Г. Абдуллаев, 43 (с пенальти); 0:3 - Д. Файзуллин, 64.
Динамо СПб - Динамо Вг - 1:1 (0:0, 1:0, 0:0, по пенальти 9:8)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - П. Киреенко, 57 (с пенальти).
Источник: «Бомбардир»