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  • Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»

Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»

31 августа, 12:06
18

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:1).

«Спартак» потерял очки в домашней игре с «Оренбургом». Сначала хочется сказать добрые слова в адрес главного тренера гостей – Ильдара Ахметзянова. Как он преобразил команду!

Его футболисты действуют очень дисциплинированно, каждый четко знает свои функции на поле. Конечно, у «Оренбурга» нет такого подбора исполнителей, как у красно-белых. Но свой момент-то гости реализовали. Наказали москвичей за ошибку Ву. Гузина здорово вырезал передачу, а Куль поразил правый от себя угол. Технично!

«Спартак» впереди создал гораздо больше. Однако подопечных Карседо подвело исполнительское мастерство. Надо же лучше распоряжаться своими шансами. Не хватило Барко. Это большая потеря. Считаю, в такой игре пригодился бы и Мартинс. Но он травмирован.

Понимаю досаду красно-белых. Сыграть вничью с «Оренбургом» при 30 тысячах зрителей... Что поделать? Осечки еще будут – чемпионат длинный. Подвела реализация», – сказал Орлов.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Красно-белые с 13 очками после 6 туров занимают 2-е место в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (18)
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ПалкоВводецъ007
1788167758
Больше надо было засылать в судейскую. Чтобы ещё пенальти и удаление.Тогда с гарантией 3 очка. А так свинарню вытащили только на очко. Гыгыгы
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Интерес
1788167787
Главное, что оприходовали "Зенит".С "Оренбургом"-ничейка.Значит, на текущиё момент "Спартак" является чемпионом единого нефтегазового комплекса.
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NewLife
1788167895
"Осечки еще будут – чемпионат длинный." Сказал полный надежд помойный оптимист Орлов😜
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paracetamol
1788168834
Дядя Гена пожалел поросят: ничего страшного, сказал он, скоро все у меня в тарелке окажетесь, вкусненькие вы мои!
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Павелий
1788169078
В отличие от ЗПРФ, Спартак сам забивает, а не с помощью судей и админресурса.
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ТяжелаяАртиллерия
1788170163
Комментарий скрыт модератором
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raritet
1788174913
Вот такие команды самые опасные для лидеров. Играют грубо, жестко и против них нужно собирать подобную команду. А где ты их возьмешь - в обойие техничные леги, гладиаторов нет.
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