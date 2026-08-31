Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о матче 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Оренбург» (1:1).

«Спартак» потерял очки в домашней игре с «Оренбургом». Сначала хочется сказать добрые слова в адрес главного тренера гостей – Ильдара Ахметзянова. Как он преобразил команду!

Его футболисты действуют очень дисциплинированно, каждый четко знает свои функции на поле. Конечно, у «Оренбурга» нет такого подбора исполнителей, как у красно-белых. Но свой момент-то гости реализовали. Наказали москвичей за ошибку Ву. Гузина здорово вырезал передачу, а Куль поразил правый от себя угол. Технично!

«Спартак» впереди создал гораздо больше. Однако подопечных Карседо подвело исполнительское мастерство. Надо же лучше распоряжаться своими шансами. Не хватило Барко. Это большая потеря. Считаю, в такой игре пригодился бы и Мартинс. Но он травмирован.

Понимаю досаду красно-белых. Сыграть вничью с «Оренбургом» при 30 тысячах зрителей... Что поделать? Осечки еще будут – чемпионат длинный. Подвела реализация», – сказал Орлов.