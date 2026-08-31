Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после выездной игры с «Факелом» в 6-м туре РПЛ (1:0) посетовал на реализацию моментов.

– Что скажете об игре в целом?

– Очень тяжелая. Спасибо большое ребятам, что после моего удаления начали даже еще выше играть и забили. Поздравляю Сашу Соболева с очередным голом, Даню Кондакова с хорошей игрой, Артема Карпукаса с дебютом в стартовом составе «Зенита». И всех – с победой в таком непростом матче.

– Почему так тяжело складывалась игра?

– Отвечу так – наша реализация. Но самое главное в этот вечер – это три очка. Да, мы должны играть лучше, но есть такие матчи, когда важнее всего победа.

Как, например, в прошлом году в Махачкале, на плохом поле. С одной стороны, надо вскрывать насыщенную оборону соперника, с другой – оберегать свои ворота, потому что есть риск пропустить в опасной контратаке. А они бывают у всех команд. Так что всех болельщиков «Зенита» с победой в Воронеже.