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  • Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»

Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»

31 августа, 12:31
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Защитник «Зенита» Игорь Дивеев после выездной игры с «Факелом» в 6-м туре РПЛ (1:0) посетовал на реализацию моментов.

– Что скажете об игре в целом?

– Очень тяжелая. Спасибо большое ребятам, что после моего удаления начали даже еще выше играть и забили. Поздравляю Сашу Соболева с очередным голом, Даню Кондакова с хорошей игрой, Артема Карпукаса с дебютом в стартовом составе «Зенита». И всех – с победой в таком непростом матче.

– Почему так тяжело складывалась игра?

– Отвечу так – наша реализация. Но самое главное в этот вечер – это три очка. Да, мы должны играть лучше, но есть такие матчи, когда важнее всего победа.

Как, например, в прошлом году в Махачкале, на плохом поле. С одной стороны, надо вскрывать насыщенную оборону соперника, с другой – оберегать свои ворота, потому что есть риск пропустить в опасной контратаке. А они бывают у всех команд. Так что всех болельщиков «Зенита» с победой в Воронеже.

  • Единственный гол с пенальти на 90+3‑й минуте забил нападающий Александр Соболев.
  • Главный арбитр Антон Фролов удалил Дивеева на 85‑й минуте после подсказки ВАР. Судья зафиксировал, что защитник в одном из моментов отмахнулся от полузащитника «Факела» Николая Гиоргобиани.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Дивеев Игорь
Комментарии (1)
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Garrincha58
1788174232
У нас хорошие поля в Екатеринбурге Волгограде Нижнем Новгороде, но эти команды не выгодны для московских чинуш они тянут без полевые Родину. В следующем году не удивлюсь, если появятся Торпедо и непонятный Велес у которых нет стадионов, но их пустят зато Новороссийский Черноморец не пустили именно из за стадиона Вот и приходится играть на таких полях, как в Воронеже или Химках или Махачкале где поля не поля, а сплошная крошка или огород для картошки, а для чего строили стадионы к ЧМ, которые не функционируют гос-ные деньги на ветер
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