«Зенит» может возобновить переговоры по Данило

В случае перехода вингера Луиса Энрике в «Рому», «Зенит» ускорит поиск бразильского полузащитника из числа тех, которые входят в список целей клуба.

К тому же хавбек петербуржцев Вендел выбыл из-за травмы до октября.

Сейчас приоритет «Зенита» – подписание центрального полузащитника. Ожидается, что питерцы в ближайшие дни попытаются продвинуться в переговорах по переходу Данило из «Ботафого».