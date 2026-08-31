«Зенит» может возобновить переговоры по Данило

В случае перехода вингера Луиса Энрике в «Рому», «Зенит» ускорит поиск бразильского полузащитника из числа тех, которые входят в список целей клуба.
К тому же хавбек петербуржцев Вендел выбыл из-за травмы до октября.
Сейчас приоритет «Зенита» – подписание центрального полузащитника. Ожидается, что питерцы в ближайшие дни попытаются продвинуться в переговорах по переходу Данило из «Ботафого».
- 25-летний хавбек в этом году провел 31 матч за клуб из Рио-де-Жанейро, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость Данило в 32 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: страница Пабло Оливейры в соцсети X