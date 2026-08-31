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«Зенит» может возобновить переговоры по Данило

31 августа, 09:28
10

В случае перехода вингера Луиса Энрике в «Рому», «Зенит» ускорит поиск бразильского полузащитника из числа тех, которые входят в список целей клуба.

К тому же хавбек петербуржцев Вендел выбыл из-за травмы до октября.

Сейчас приоритет «Зенита» – подписание центрального полузащитника. Ожидается, что питерцы в ближайшие дни попытаются продвинуться в переговорах по переходу Данило из «Ботафого».

  • 25-летний хавбек в этом году провел 31 матч за клуб из Рио-де-Жанейро, забил 10 голов, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Данило в 32 миллиона евро.
  • Срок его контракта с «Ботафого» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: страница Пабло Оливейры в соцсети X
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Зенит Рома Вендел Данило Энрике Луис
Комментарии (10)
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ТяжелаяАртиллерия
1788157929
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DmitryViktorovich
1788158900
Семаку очередная бибизянка нужна
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Император 1
1788159820
А за что его ТС 32! миллиона?
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Semenycch
1788160192
Тут пишут комментарии бездари, не знающие кто такой Данило. Если упрощенно говорить, это молодой Барриос с левой ногой как у Ракицкого. Не высокий, крепкий, резкий, настырный, в Ботафого часто подает угловые, бьет штрафные и пенальти. Может делать точные передачи метров на 70. Разгоняет атаки не хуже Вендела. Полностью универсальный футболист центра поля, может заменить при необходимости Барриоса, Вендела или Глушенкова. Связка Данило - Вендел была бы гениальной! А Барриоса на пенсию.
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ScarlettOgusania
1788160983
Данило в гей-ропу хочет в команду из топ-5, зачем марать своё досье о попадании к бом.жам с физруком, с которым он будет обречен ругаться в раздевалке..?🤣
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Freyd
1788161241
Верните паспорт Ду Кейросу 😁😁😁
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laynisov
1788164600
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