Шестой тур Российской Премьер-Лиги завершился, и он вновь подарил болельщикам яркие эмоции. «Краснодар» продолжает идеальный старт – шесть побед в шести матчах, и отрыв от преследователей уже составляет пять очков. «Зенит» вымучил победу в Воронеже благодаря спорному пенальти на последних минутах, а «Спартак» неожиданно потерял очки дома с «Оренбургом». Самым результативным матчем тура стала голевая перестрелка в Грозном, где «Ахмат» и «Крылья Советов» забили на двоих шесть мячей. «Локомотив» продолжает антирекордный старт, проиграв столичное дерби «Динамо». Рассказываем о главных событиях прошедшего уик-энда.

«Краснодар» – единственная команда без потерь, набравшая 18 очков из 18 возможных. «Спартак» после осечки с «Оренбургом» отстаeт на пять очков. «Зенит» и ЦСКА имеют по 12 очков. В зоне вылета по-прежнему «Акрон» (3 очка) и «Факел» (2 очка).

«Краснодар» продолжает идеальный старт: шестая победа подряд

В южном дерби на «Ozon Арене» при 33 тысячах зрителей «Краснодар» обыграл «Ростов» со счeтом 1:0. Единственный гол был забит на 19-й минуте после розыгрыша углового. Сулейманов вынес мяч с ленточки, Кристиан пробил с подбора, а Жубал пяткой отправил снаряд в дальний угол. Для бразильского защитника этот мяч стал вторым победным подряд – он забил в день своего 33-летия.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча призвал не витать в облаках: «Мы не витаем в облаках. Трезво оцениваем себя». Команда установила новый рекорд чемпионатов России, забив в 26-м матче кряду в РПЛ.

Однако победа «Краснодара» вновь сопровождалась судейскими спорами. «Ростов» дважды претендовал на пенальти. В первом случае защитник «быков» сыграл рукой, но арбитр не остановил игру. Во втором эпизоде на 83-й минуте судья Никита Новиков сначала назначил 11-метровый за наступ Кевина Ленини на Ивана Комарова, но после вмешательства VAR отменил решение с формулировкой «неизбежный контакт». Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поддержал решение: Ленини сначала коснулся мяча, и контакт был неизбежным.

«Зенит» вырвал победу в Воронеже благодаря спорному пенальти

«Зенит» с огромным трудом обыграл «Факел» в Воронеже – 1:0. Команда Сергея Семака отправилась на выезд без Вендела, Педро и дисквалифицированного Глушенкова. Петербуржцы создали несколько моментов, трижды попадали в каркас ворот Фролкина. На 85-й минуте защитник «Зенита» Дивеев получил прямую красную карточку за удар в грудь соперника, и гости остались вдесятером.

Судьбу матча решил пенальти на 90+3-й минуте. Даниил Кондаков ворвался в штрафную, упал после контакта с Нетфуллиным, и арбитр Антон Фролов указал на точку. На повторе было видно, что Кондаков сам попал по ноге соперника. Александр Соболев реализовал пенальти и принeс «Зениту» важнейшую победу.

Скандальный эпизод вызвал бурную реакцию. Главный тренер «Факела» Олег Василенко заявил, что его команда не проиграла по игре. Генеральный директор воронежцев Дмитрий Кондратов раскритиковал решение арбитра. Сергей Семак, напротив, защитил назначение пенальти: «Если бы не было причин на то, чтобы его назначать, судья бы не назначил». «Зенит» с 12 очками поднялся на третье место.

Осечка «Спартака»: «Оренбург» отобрал очки на «Лукойл Арене»

«Спартак» неожиданно потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом» – 1:1. Красно-белые владели мячом 73% времени, нанесли 18 ударов, но так и не смогли сломить сопротивление гостей. «Оренбург» нарушил правила 29 раз – это максимум в РПЛ с октября 2019 года.

На 66-й минуте Кристофер Ву ошибся в простой ситуации, и оренбуржцы вышли вперeд – Гедеон Гузина отпасовал на Руслана Куля, и тот неотразимо пробил в угол. «Спартак» отыгрался через десять минут – после удара Угальде мяч попал в руку Кулю, и арбитр назначил пенальти. Мирлинд Даку с точки забил свой первый гол за красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо признал, что команда недовольна результатом: «Недовольны, но, в конце концов, мы не проиграли». Пабло Солари был более категоричен: «Спартак потерял сегодня два очка». «Спартак» остался на втором месте с 13 очками, но отрыв от «Краснодара» увеличился до пяти очков.

Голевая феерия в Грозном: «Ахмат» и «Крылья» забили шесть мячей

Самым результативным матчем тура стала встреча в Грозном, где «Ахмат» и «Крылья Советов» сыграли 3:3. Зрители на «Ахмат-Арене» увидели настоящую голевую перестрелку.

Счeт открыл Иван Олейников на 15-й минуте шикарным дальним ударом. «Ахмат» перевернул игру в концовке первого тайма: на 38-й минуте сравнял Лечи Садулаев, а спустя минуту Эгаш Касинтура вывел хозяев вперeд. Однако «Крылья» восстановили равновесие уже в компенсированное время – Никита Чернов замкнул подачу Горшкова со стандарта.

Во втором тайме Георгий Мелкадзе с передачи Касинтуры снова вывел «Ахмат» вперeд, но Олейников оформил дубль на 72-й минуте и установил окончательный счeт – 3:3.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признал, что команде нужно делать выводы: «Невозможно на одном классе выигрывать. Надо делать выводы, доводить до побед». Олейников был признан лучшим игроком матча. Обе команды после шести туров имеют по 6 очков.

ЦСКА потерял очки в Самаре, но остался без поражений

ЦСКА в первом выездном матче сезона сыграл вничью с «Акроном» – 2:2. Армейцы быстро открыли счeт – на 13-й минуте Гонду замкнул прострел Глебова. Однако затем случилась травма ключевого полузащитника Кисляка, и игра команды Игдисамова потускнела.

«Акрон» сравнял счeт ещe в первом тайме – Роча воспользовался потерей Облякова у своей штрафной. Во втором тайме Алвес подарил мяч Лончару, и Беншимол вывел хозяев вперeд. «Акрон» был близок к первой победе в сезоне, но на 77-й минуте вышедший на замену Кармо шикарным дальним ударом спас ничью.

ЦСКА остаeтся единственной командой наряду с «Краснодаром», не знающей поражений в чемпионате. Однако три ничьи в шести турах выглядят как потерянные очки. «Акрон» с тремя очками остаeтся в зоне вылета.

«Динамо» выиграло столичное дерби и продлило кризис «Локомотива»

Московское «Динамо» в столичном дерби обыграло «Локомотив» со счeтом 1:0. Единственный мяч был забит с пенальти на 73-й минуте – Максим Осипенко реализовал 11-метровый после фола Монтеса на Гладышеве.

Для «Локомотива» это поражение стало очередным антирекордом – команда выдала худший старт в своей российской истории: три очка после шести туров, ноль побед, серия без побед во всех турнирах достигла восьми матчей. Ранее худший старт был в 1996 году – тогда набрали четыре очка.

Зелимхан Бакаев после матча намекнул на сомнительное судейство: «Мы уже в Воронеже всe видели. Это реалии нашего футбола». «Динамо» поднялось на шестое место с 10 очками.

«Балтика» разгромила «Родину» без Талалаева

«Балтика» в гостях уверенно обыграла «Родину» – 3:0. Команда выступала без главного тренера Андрея Талалаева, который был дисквалифицирован на четыре матча.

Счeт на 22-й минуте открыл Мурид. Во втором тайме «Родина» имела шанс отыграться, но Посо попал в перекладину. На 75-й минуте Максименко ошибся в передаче, Петров вывел Оффора, и нигериец удвоил преимущество. А за четыре минуты до конца Петров сам забил третий гол.

«Балтика» с 10 очками поднялась на пятое место. «Родина» остаeтся в зоне риска с 4 очками.

«Рубин» переиграл махачкалинское «Динамо» в Казани

Закрывал программу тура матч в Казани, где «Рубин» принимал махачкалинское «Динамо». Встреча завершилась со счeтом 3:1 в пользу хозяев.

Главным героем матча стал Илья Рожков, впервые вышедший на поле с капитанской повязкой. На 62-й минуте он забил красивый гол в касание, закрутив мяч в дальнюю девятку. Махачкалинцы сравняли счeт с пенальти – Миро реализовал 11-метровый. Однако в концовке «Рубин» дожал соперника: Юкич вывел казанцев вперeд, а вышедший на замену Йочич установил окончательный счeт.

«Рубин» набрал 6 очков и поднялся на десятое место. Махачкалинское «Динамо» с 9 очками остаeтся на седьмой позиции.

Итоги тура

Главное событие: «Краснодар» продолжает идеальный старт – шесть побед в шести матчах, отрыв от «Спартака» составляет уже пять очков.

Скандалы тура: Спорные пенальти в матчах «Факел» – «Зенит» и «Краснодар» – «Ростов» вновь привлекли внимание к качеству судейства в РПЛ.

Самый яркий матч: «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3) с шестью мячами.

Разочарование тура: «Локомотив» выдал худший старт в истории клуба – 3 очка после шести туров. «Спартак» потерял очки с «Оренбургом» сразу после победы над «Зенитом».

Прорыв тура: Даниил Кондаков заработал решающий пенальти для «Зенита», а Илья Рожков забил гол с капитанской повязкой за «Рубин».

Анонс седьмого тура (5–7 сентября)

Седьмой тур обещает быть ярким. В центре внимания – матч «Зенит» – ЦСКА в Санкт-Петербурге (5 сентября), где встретятся два преследователя «Краснодара». Также в программе: «Крылья Советов» – «Краснодар» (5 сентября), московское дерби «Динамо» – «Спартак» (6 сентября), «Балтика» – «Локомотив» и «Рубин» – «Ахмат».