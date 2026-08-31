Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможном уходе в другой клуб.

– Как видите свое будущее – у вас были варианты, вы могли некоторое время назад уйти.

– Все знают о ситуации с ЦСКА, когда мог уйти за отступные. В тот момент принял решение остаться, потому что чувствую себя в целом комфортно. Для меня «Локомотив» не просто очередная команда, в тот момент решил остаться.

Как вижу свое будущее? У меня два года контракта.

– Сейчас говорят про «Спартак».

– Я не слышал. Могу тоже читать об этом в медиа, но агенты об этом ничего не говорили.