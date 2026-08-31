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  • ЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба

ЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба

31 августа, 11:13
12

Бразильский вингер Хелиньо близок к переходу в ЦСКА из «Толуки».

Стороны уже достигли принципиального соглашения о трансфере за 10 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами.

Сейчас руководство клубов обсуждает способ оплаты для завершения трансфера игрока в РПЛ.

  • 26-летний Хелиньо выступает за «Толуку» с сентября 2024 года. В прошлом сезоне он провeл 35 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики на его счету 6 матчей, 2 гола и 2 результативных передачи.
  • Ранее вингер выступал за «Ред Булл Брагантино» и «Сан-Паулу».

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Источник: AM Newspaper
Россия. Премьер-лига Мексика. Лига МХ Толука ЦСКА Хелиньо
Комментарии (12)
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biber.ru
1788165916
А потом услышим очередное "не смогли".
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Интерес
1788165956
Лучше бы думбию в Африке подыскали, долбаные приверженцы "миссии белого человека".Видимо, все активы на американском континенте.
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bratskij
1788166700
Хоть не кривоногие аргентинцы и то ладно.
Ответить
paracetamol
1788168501
ЦСКА, покупай у Зенита ДжонДжона. Дешево и сердито и Зениту он нахр не нужен!
Ответить
АЛЕКС 58
1788168627
Может хоть этот в ворота попадает!?
Ответить
Mirak92
1788170767
Шевелев черт. пошел на...й с такими трансферами
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Skull_Boy
1788173226
Когда уже поймут, что современные бразильяны это лютый хлам, где каждый 2й безхребетный хлюпик и плакса
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Alexander.saf
1788178309
Дальше болтовни дело не идёт
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