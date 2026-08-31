ЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба

Бразильский вингер Хелиньо близок к переходу в ЦСКА из «Толуки».
Стороны уже достигли принципиального соглашения о трансфере за 10 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами.
Сейчас руководство клубов обсуждает способ оплаты для завершения трансфера игрока в РПЛ.
- 26-летний Хелиньо выступает за «Толуку» с сентября 2024 года. В прошлом сезоне он провeл 35 матчей, забил 13 голов и сделал 7 ассистов. В нынешнем сезоне чемпионата Мексики на его счету 6 матчей, 2 гола и 2 результативных передачи.
- Ранее вингер выступал за «Ред Булл Брагантино» и «Сан-Паулу».
Источник: AM Newspaper