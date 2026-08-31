ЦСКА готов купить за 12 миллионов бразильца у мексиканского клуба

Бразильский вингер Хелиньо близок к переходу в ЦСКА из «Толуки».

Стороны уже достигли принципиального соглашения о трансфере за 10 миллионов долларов плюс 2 миллиона бонусами.

Сейчас руководство клубов обсуждает способ оплаты для завершения трансфера игрока в РПЛ.