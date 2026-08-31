Аршавин оценил потенциал Касаджикова из «Оренбурга» для игры за «Зенит»

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил вингера Андрея Касаджикова, арендованного «Оренбургом».

– В РПЛ, возможно, подрастает новая звезда, воспитанник «Зенита» Андрей Касаджиков. Как вам этот футболист?

– Андрюха здорово начал. Конечно, в каких-то эпизодах ему везет. Скажу сразу, он не такого калибра, как Батраков, потому что у него есть пробелы в технике – не знаю, сумеет ли с ними справиться. В целом это игрок немного другого формата, но у него есть футбольный характер и удар. Продолжит ли в том же духе? Посмотрим.

– Что вы имеете в виду под пробелами в технике?

– Во-первых, очень далеко отпускает мяч. В юношеском футболе это можно компенсировать скоростью, а вот в профессиональном такого не прощают. Во-вторых, обыгрывает в одну сторону – нужно разнообразить этот момент.

– Есть ли у него потенциал, чтобы уехать в Европу?

– Нельзя сейчас ничего загадывать. Если продолжит в том же духе, то вернется в «Зенит» и будет забивать уже там. Почему бы и нет?