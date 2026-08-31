Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»

Президент «Оренбурга» оценил результат гостевого матча со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре РПЛ.
«Матч достаточно тяжелый, но ребята хорошо себя проявили. Мы вели, если бы не этот пенальти, – могли и победить. Конечно, это потеря двух очков. Игра тяжелая, команда отдала все силы. Изначально настрой такой был! Результат говорит сам за себя», – заявил Рубашко.
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Рубашко стал президентом «Оренбурга» 24 августа. Встреча со «Спартаком» стала для него первой на новом посту.
- «Оренбург» занимает 9-е место с 7 очками после 6 туров.
Источник: РИА «Новости»