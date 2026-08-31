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  • Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»

Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»

31 августа, 08:52
32

Президент «Оренбурга» оценил результат гостевого матча со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

«Матч достаточно тяжелый, но ребята хорошо себя проявили. Мы вели, если бы не этот пенальти, – могли и победить. Конечно, это потеря двух очков. Игра тяжелая, команда отдала все силы. Изначально настрой такой был! Результат говорит сам за себя», – заявил Рубашко.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Рубашко стал президентом «Оренбурга» 24 августа. Встреча со «Спартаком» стала для него первой на новом посту.
  • «Оренбург» занимает 9-е место с 7 очками после 6 туров.

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Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
Комментарии (32)
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paracetamol
1788157541
Правильно говорит: пенальти был левый, мяч попал в руку, игрок рукой не играл!
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ТяжелаяАртиллерия
1788157549
Комментарий скрыт модератором
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SLADE2019
1788160121
Если бы, да кабы. И это глава футбольного клуба глаголит. Лично я согласен с мнением вчерашних экспертов на Матче. Все они пришли к выводу, что Оренбург на ничью не наиграл. Другое дело, что эту команду в любом случае мочить надо было в два мяча минимум. А пенальти - 1000 %товый. Кто считает по другому, тот или идиот, или просто напросто Спартак ненавидит. Ну или и то, и другое, как у зенитовских болел на бомбе.
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R_a_i_n
1788160248
Дурка плачет.
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ScarlettOgusania
1788160549
Рубашкину помолчать бы надо, за умного сошёл бы, хотя и молча выглядел бы дураком: если бы не обрез Ву на скользком газоне, ваша говно-командулька вообще мяча не увидела бы, случайный гол забили и рады до усрачки, постыдился бы свои комплексы выставлять на показ...🤬
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nik55
1788162522
чучело ты радуйся что 1 очко заработали
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ПалкоВводецъ007
1788163178
Судья отобрал очки у Оренбурга и подарил очко антинародному позору. Гыгыгы
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andr45
1788163855
БРЕДИЗЕНТ «ОРЕНБУРГА» (из Кащенко) «Мы вели, могли и победить» ПОЧТИПОБЕДНАЯ СТАТИСТИКА КОСТОЛОМОВ ИЗ ОРЕНБУРГА Один ударе в створ, 26% владение мячом, 29 зафиксированных фолов, 8 желтых карточек.
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...уефан
1788164185
...Рубашко-Дурко-Смирительно... Оно и матча не видело...
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FWSPM
1788167314
вы один раз по воротам пробили за весь матч и то после подарка от ву. Радуйтесь что увезли свое очко
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