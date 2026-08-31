Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»

Президент «Оренбурга» оценил результат гостевого матча со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

«Матч достаточно тяжелый, но ребята хорошо себя проявили. Мы вели, если бы не этот пенальти, – могли и победить. Конечно, это потеря двух очков. Игра тяжелая, команда отдала все силы. Изначально настрой такой был! Результат говорит сам за себя», – заявил Рубашко.