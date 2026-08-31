Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев после домашнего матча 6-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) высказался о своем статусе в команде.

– В «Локо» за лето многое поменялось – и теперь, похоже, вы становитесь лидером команды. Благодарите трибуны после игры, обходите стадион – так, как делал ранее Баринов.

– Не думаю, что в этом плане надо говорить про лидерские качества. Делаю это из уважения к болельщикам, была хорошая поддержка. Не пытаюсь копировать Диму Баринова, просто всегда относился с уважением к тем, кто приходит на наши матчи. Может быть, скажу сгоряча сейчас...

Но чуть-чуть обидно, когда во время матча, очень часто в последнее время, с 20-й минуты, если мы не побеждаем или проигрываем 0:1, начинают кричать «соберитесь и играйте». Мне кажется, это чуть-чуть неправильно. Мы оказались сейчас в сложной ситуации, и нужно объединиться всем – футболистам, руководству, фанатам.

Когда я приходил в команду, ситуация была тяжелой, было 14-е место. И понимаю сейчас, что, сравнивая с атмосферой, которая была тогда, сейчас все по-другому – есть позитив. Вижу, что ребята отдаются. Георгий Джикия с 15-20-й минуты играл с повреждением. Сами подумайте – ему 33 года, он все выиграл, нафиг ему это надо было, если не было бы мотивации желания исправить ситуацию.

Мы все хотим исправить ситуацию. Прошло только 6 туров, рано делать выводы. Но мы должны смотреть в таблицу, держать это в голове. Мы хотим исправить ситуацию и все для этого делаем. И еще раз – хочу, чтобы мы все объединились.